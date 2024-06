Bắt thêm 3 bị can trong đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn ở TPHCM

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tiến Dũng (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Bảo Xuyên (33 tuổi) và Trần Đình Sinh (41 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Từ trái qua, các bị can Sinh, Dũng và Xuyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị can nói trên liên quan trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” do đối tượng Quách Ngọc Giao (56 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu đã bị Công an TPHCM bắt giam cùng 7 bị can khác vào tháng 7/2023.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, PC03 xác định Xuyên, Sinh và Dũng đã được đồng bọn của Giao thuê in ấn số lượng lớn vỏ hộp các sản phẩm tân dược.

Kết quả điều tra vụ án đến nay, PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, tiến hành khám xét 19 địa điểm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tiền Giang.

Tang vật thu giữ gồm hơn 500 thùng thuốc tân dược giả , trị giá tương đương hàng thật hơn 2,5 tỷ đồng, cùng một số lượng lớn nguyên liệu, công cụ sản xuất thuốc tân dược giả.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.