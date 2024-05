Bất thường lượng điện tiêu thụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Tập đoàn Điện lực EVN, những năm trước đây, mức tiêu thụ điện vào các kỳ nghỉ lễ, tết thường giảm mạnh so với các ngày trước lễ với mức thấp hơn khoảng 25 - 30%.

Nhưng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, lượng tiêu thụ điện bình quân chỉ giảm khoảng 8% so với ngày thường trước lễ, đồng thời tăng rất cao so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023.

Cụ thể, trung bình ngày trong cả kỳ nghỉ lễ, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia ở mức khoảng 40.459 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 860.5 triệu kWh/ngày. Như vậy, nếu so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023 thì sản lượng điện bình quân ngày trong cả dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tăng tới 37,2%.

Đồng thời công suất tiêu thụ cực đại toàn hệ thống trong dịp lễ cũng tăng tới 30,6%.

Thậm chí ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27/4) còn ghi nhận công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh mới với 47.670 MW do diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở cả 3 miền.

Ngày 27/4 ghi nhận công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh mới với 47.670 MW. (Ảnh minh họa: EVN)

EVN dự báo, thời gian tới, tình hình nắng nóng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt có thể kéo dài so với trung bình hàng năm. Đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ.

Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nếu nắng nóng diễn ra ở cả ba miền cũng sẽ làm tiêu thụ điện của toàn quốc cũng sẽ tăng mạnh, gây nhiều áp lực đối với việc vận hành và cung cấp điện trong giai đoạn cuối mùa khô.

Cũng theo EVN, từ ngày 27/4 - 1/5, tập đoàn đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Một số ít sự cố nhỏ xảy ra trên hệ thống điện đã được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, đảm bảo duy trì cung cấp điện liên tục cho các khách hàng.

Các chủ đầu tư nguồn phát điện (trong đó bao gồm cả điện mặt trời mái nhà) về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ, từ đó đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

EVN kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối (từ 19h đến 23h). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ trở lên.

Khách hàng cũng chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. " Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao ", EVN khuyến cáo.