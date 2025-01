Bắt Trần Thị Kim và tìm các bị hại

Ngày 04/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim (SN: 1989; Trú tại: thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo đối tượng Trần Thị Kim có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ cho nhiều người tham gia chơi biêu do bà làm chủ cái. Sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã lập nhiều tổ công tác tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ....

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Kim - Ảnh: CA tỉnh Quảng Nam

Qua điều điều tra, công an xác định Trần Thị Kim đã làm chủ cầm cái biêu, hụi khoảng 10 năm nay và mở nhiều loại dây biêu, hình thức biêu là có lãi và có hoa hồng. Từ năm 2015 đến 2019, bà Kim thực hiện đúng quy định và thoả thuận với người chơi biêu. Từ 2019 đến 2023, tiền gốc của những người chơi biêu được bà Kim sử dụng vào đầu tư kinh doanh buôn bán các mặt hàng dân dụng với mục đích để kiếm lời, một phần để trả lãi cho những người chơi biêu trước đó đến kỳ được trút ống.

Cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, một số dây biêu đến ngày trút ống nhưng bà Kim không có tiền để giao cho những người chơi nên tiếp tục mở thêm các dây biêu lãi suất cao để lấy tiền nộp của những người tham gia chơi rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ban đầu xác định Kim đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: Ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh, SĐT: 0942.471999) để trình báo.