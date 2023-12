Bầu Đức trồng sầu riêng 1 vốn - 5 lời: “Thực sự không ai tin nhưng dù ai nói gì, HAGL cũng sẽ tăng diện tích lên 2.000ha"

Tại hội nghị nhà đầu tư vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) tiếp tục có những chia sẻ về mảng sầu riêng của Công ty.

Theo lời ông Đức, năm 2023, 30ha sầu riêng của HAGL đã thu hoạch lần đầu vào tháng 8/2023, với sản lượng bình quân khoảng 10 tấn/ha. Sản lượng được đánh giá là thấp vì đây là đợt thu hoạch lần đầu, đồng thời 30ha cũng chỉ là một phần nhỏ diện tích vườn sầu của công ty.

Giá bán xô cho thương lái đạt 77.000 đồng/kg, trong khi giá vốn - theo lời ông Đức - chỉ ở mức 12.000 đồng/kg.

Với những con số mà vị Chủ tịch HĐQT đưa ra, doanh thu sầu riêng của HAGL năm 2023 đạt hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến ông Đức tự hào nhất là hiệu quả "bỏ 1 đồng vốn, thu về hơn 5 đồng lời".

“Thật sự nói ra không ai tin , bản thân tôi cũng không tin . Cho đến khi thu hoạch xong, vén hết là giá vốn 12 .000 đồng/kg , giá bán 77.000 đồng/kg . Trước giờ chưa từng có sản phẩm nào như vậy. Chưa kể đây là năm thứ nhất, sang năm thứ hai thứ ba thì giá vốn sẽ hạ, theo nguyên tắc sản lượng tăng thì giá vốn giảm đi”, bầu Đức chia sẻ.

Ông Đức cho biết, năm 2024, HAGL dự kiến thu hoạch ít nhất 300-400 ha sầu riêng - tức cao gấp 10 lần năm nay, bao gồm diện tích trái mùa bên Lào. Được biết, vườn sầu trái mùa bên Lào dự kiến thu hoạch vào tháng 10-11/2023 do trồng ở độ cao cao hơn tại Việt Nam.

Ảnh: Một góc vườn sầu riêng HAGL nhìn từ trên cao.

Bầu Đức cũng nhấn mạnh, năm nay do diện tích nhỏ, sản lượng ít nên HAGL chỉ bán thử cho thương lái, vì "xuất vài ba container cũng mất công". Ông Đức nói, vườn sầu riêng của HAGL có lợi thế là chất lượng đồng nhất, bởi 1.200 ha có cùng quy trình chăm sóc giống nhau.

Bầu Đức khoe, với lợi thế đó, hiện có hàng trăm khách hàng từ Trung Quốc đang xếp hàng đợi để được mua sầu riêng của HAGL.

" Năm sau, khi đủ số lượng và bắt đầu phân loại thì giá bán sầu riêng của HAGL ước tính phải từ 100.000 đồng/kg. Riêng mẻ sầu riêng vụ nghịch tự nhiên, giá bán chắc chắn phải trên 100.000 đồng/kg, hiện nay đã lên đến 150.000 đồng/kg " - Ông Đức khẳng định.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT của HAGL cho biết năm tới sẽ bán trực tiếp cho các nhà phân phối của Trung Quốc chứ không bán qua thương lái. Trung Quốc có cộng đồng 500 nhà nhập khẩu rau quả. Tính đến nay, HAGL là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có mặt trong cộng đồng đó với tư cách là nhà phân phối chuối.

Trả lời cổ đông về quan điểm “sầu riêng chỉ mang tính ngắn hạn”, hoặc “trồng sầu riêng nhiều quá cũng nguy hiểm cho HAGL”… bầu Đức khẳng định dù ai nói gì HAGL vẫn tiếp tục làm. Theo kế hoạch, HAGL sẽ tăng diện tích sầu riêng, trước mắt lên mốc 2.000 ha.

Nói về đầu ra, đại diện HAGL cho biết chỉ tính riêng thị trường Trung Quốc, dung lượng đã rất lớn.

" Bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Ở Trung Quốc, thống kê đến nay chỉ có 10% người dân ăn sầu riêng, do giá quá đắt. Nếu giá xuống 50.000 đồng/kg, người dân Trung Quốc vẫn ăn. Ngoài ra, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng bắt đầu ăn sầu riêng ".

Ông Đức cũng khẳng định khách hàng rất thích sầu riêng của HAGL dù giá sẽ cao hơn, bởi vì HAGL có quy trình sản xuất, chất lượng đồng đều từ đầu đến cuối.

" Đây là điểm thuận lợi nhất cho sầu riêng HAGL khi đưa vào hệ thống các siêu thị lớn, đương nhiên làm được điều này thì giá phải nhích hơn hoặc cao hơn nhiều ”, ông Đức chia sẻ.

Với những lý do trên, bầu Đức khẳng định sầu riêng có thể xuống giá chứ không thể không bán được. Một may mắn nữa cho Việt Nam là Trung Quốc không trồng sầu riêng được do đặc thù về khí hậu, thậm chí từ đèo Hải Vân đổ ra cũng không trồng được, dẫn đến số sầu riêng cung ra thị trường không nhiều, cho nên giá càng ngày càng cao chứ không xuống.