Bay thủy phi cơ, hỗ trợ y tế 24/7 với gói đặc quyền siêu VIP từ VPBank

Đặc biệt, lần đầu tiên trong năm nay, khi sử dụng những đặc quyền này, khách hàng siêu VIP sẽ được tận hưởng trải nghiệm bay thủy phi cơ của hãng Hai Au Aviation và nghỉ dưỡng trên du thuyền sang trọng Oasis Bay Cruise, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long - công viên địa chất toàn cầu và di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO 2 lần vinh danh.



Bên cạnh đó, cùng gói khám sức khoẻ dành cho một người tại một trong 6 bệnh viện quốc tế cao cấp tại Việt Nam như năm 2019, những vị khách siêu VIP của Ngân hàng còn được hưởng đặc quyền hoàn toàn mới là gọi tới Hotline chương trình Hỗ trợ y tế trong nước 24/7 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề sức khỏe khẩn cấp do đội ngũ y bác sĩ tiêu chuẩn quốc tế của International SOS đảm nhiệm. Có thể nói, đây là đặc quyền ưu việt của VPBank dành cho khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Song hành với thể thao - y tế, khách hàng sẽ được hưởng 1 đêm nghỉ dưỡng miễn phí cho hai người với hạng phòng Standard Double gồm ăn sáng, tại một trong 11 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam như Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, The Cliff Resort & Residences Mũi Né…; hoặc thưởng thức một bữa ăn cao cấp miễn phí ba món dành cho gia đình bốn người một trong 9 nhà hàng đẳng cấp tại Hà Nội và TP.HCM như John Anthony (JW Marriott Hanoi), Spices Garden (Sofitel Legend Metropole Hanoi)…

Thêm vào đó là ưu đãi một lượt chơi golf (miễn phí ra sân và phí caddy) áp dụng cho các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, cuối tuần, không bao gồm ngày lễ, tại một trong 11 sân golf cao cấp trải dài từ Bắc vào Nam.

Để được hưởng những ưu đãi này, khách hàng siêu VIP của VPBank hãy gọi trực tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho Khách hàng Ưu tiên Cao cấp VPBank theo số hotline 0283 8240 524 hoặc email VpbankDiamond@aspirelifestyles.com để nghe tư vấn và thiết lập đặc quyền của mình trong chương trình "Đặc quyền lý tưởng cho cuộc sống xứng tầm" trước ngày 31/01/2021.

Mỗi khách hàng sẽ được hưởng tối đa hai đặc quyền trong chuỗi chương trình và chỉ được đăng ký đặc quyền thứ 2 sau khi đã hoàn tất sử dụng đặc quyền thứ nhất.

Theo đại diện VPBank, khi cuộc sống đã trở nên đầy đủ, sung túc hơn với khách hàng VIP thì thứ họ cần là những dịch vụ thượng hạng để khẳng định vị thế của mình. "Trên thực tế, giới nhà giàu Việt Nam là những người thành đạt, có tiềm lực về tài chính và đang dần trở thành những công dân quốc tế, tinh tế và hiểu biết hơn. Chính vì thế VPBank liên tục triển khai hàng loạt những đặc quyền tài chính và phi tài chính cao cấp để phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ngày càng tăng của tầng lớp tinh hoa này", vị đại diện Ngân hàng chia sẻ.

Tính đến cuối tháng 7/2020, phân khúc khách hàng giàu có của VPBank tăng trưởng 132% so với cùng kỳ năm 2019. Số khách hàng mới gia nhập phân khúc này cũng tăng hơn gấp 1,7 lần so với thời điểm một năm trước đó. Cùng với đó, mức tổng tài sản của khách hàng trong phân khúc này gửi tại VPBank đã được cải thiện, tăng 117% so với năm 2019.