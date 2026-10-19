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Bcons Central Park giữa trung tâm Biên Hòa thu hút hàng trăm người ngày ra mắt

| | Bất động sản

Bcons Central Park giữa trung tâm Biên Hòa thu hút hàng trăm người ngày ra mắt

Tập đoàn Bcons tổ chức Lễ Giới Thiệu Dự Án Bcons Central Park với sự tham dự của hàng trăm khách hàng và đại diện các đơn vị phân phối.

Ngày 17/10/2026, tại Golden Palace Biên Hòa, Bcons Central Park được giới thiệu ra thị trường, bổ sung một lựa chọn nhà ở tại trung tâm đô thị Biên Hòa. Dự án hướng đến đón đầu nhu cầu an cư và lưu trú theo đà phát triển hạ tầng, cùng triển vọng "cất cánh" của Đồng Nai.

Bcons Central Park hướng đến nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn tại Đồng Nai

Chương trình quy tụ khách hàng tìm kiếm nơi ở ổn định tại Đồng Nai cùng các nhà đầu tư quan tâm đến khả năng khai thác căn hộ dài hạn. Thông qua hoạt động giới thiệu, người tham dự có dịp tìm hiểu rõ hơn về thông tin dự án .

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Bcons đã tổ chức vòng quay may mắn, trao các phần thưởng gồm một lượng vàng SBJ, tủ lạnh và tivi 55 inch cho khách hàng đăng ký tư vấn thành công; đồng thời trao robot hút bụi lau nhà cùng nhiều phần quà gia dụng cho khách hàng tham dự.

Bcons Central Park giữa trung tâm Biên Hòa thu hút hàng trăm người ngày ra mắt - Ảnh 1.

Khách hàng đăng ký tư vấn thành công đã may mắn nhận giải đặc biệt trị giá 1 lượng vàng

Chia sẻ về sự hỗ trợ này, Đại diện tập đoàn Bcons cho biết: " Qua việc triển khai Bcons Central Park, chúng tôi không chỉ muốn giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, mà còn kỳ vọng kiến tạo một cộng đồng văn minh, đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng tốt hơn tại Đồng Nai ".

Đón đầu nhu cầu ‘kép’

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bcons Central Park có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực của người dân và nhu cầu lưu trú dài hạn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tại Đồng Nai.

Với nhóm khách hàng an cư, dự án bổ sung lựa chọn căn hộ trong bối cảnh quỹ đất phát triển nhà ở tại trung tâm đô thị Biên Hòa ngày càng hạn chế và có ít dự án căn hộ thương mại được bàn giao trong những năm gần đây. Vị trí trong khu vực dân cư hiện hữu giúp các gia đình duy trì kết nối với nơi làm việc, trường học của con và những dịch vụ thiết yếu khi chuyển sang nơi ở mới.

Bcons Central Park giữa trung tâm Biên Hòa thu hút hàng trăm người ngày ra mắt - Ảnh 2.

Bcons Central Park được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm kết nối cộng đồng tại trung tâm Đồng Nai

Về khía cạnh đầu tư để cho thuê và làm tích sản, dự án đóng vai trò như một "bệ đỡ" vững chắc song hành cùng đà phát triển hạ tầng và xu hướng chuyển dịch dòng vốn FDI của tỉnh. Bằng việc cung cấp một địa chỉ lưu trú chất lượng, an ninh khép kín, dự án đáp ứng đúng mong mỏi của hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư quốc tế đang làm việc tại các khu công nghiệp liền kề.

Triển vọng này càng củng cố khi Nghị quyết số 16-NQ/TW (ngày 21/7/2026) định hướng Đồng Nai phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đa trung tâm, xanh và thông minh, gắn chặt với công nghiệp công nghệ cao và kinh tế hàng không chuẩn quốc tế.

Mở lối tương lai tiện nghi

Để phục vụ cả người mua ở thực và khách thuê dài hạn, Bcons Central Park kết hợp lợi thế vị trí tâm điểm đô thị Biên Hòa với hệ tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu, từ sống, làm việc đến vui chơi, giải trí.

Dự án tọa lạc tại phường Tam Hiệp, trong khu vực trung tâm Biên Hòa, với quy mô khoảng 2.820 căn hộ. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, thương mại và các khu công nghiệp hiện hữu, đồng thời kết nối các trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ngoài ra, dự án còn có sẵn hơn 60 tiện ích nội khu, gồm khu thương mại dịch vụ, hồ bơi, sân bóng rổ, khu thể dục ngoài trời, đường dạo dưới tán cây, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Kết hợp với vị trí thuận lợi sẵn có, Bcons Central Park được kỳ vọng góp phần định hình một tiêu chuẩn sống mới đáp ứng nhu cầu gắn bó lâu dài của người dân lẫn đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại Đồng Nai.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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