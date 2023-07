BCTC quý 2/2023 sáng ngày 28/7: Loạt DN lớn Vincom Retail, Digiworld, Sonadezi, VNDirect... công bố

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

CTCP Vincom Retail (VRE) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 2 đạt 2.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.001 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng 2023 , doanh thu thuần VRE đạt 4.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.025 tỷ đồng , tăng trưởng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ.

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã: DGW) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 4.543 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận gộp cải thiện 22,8% lên 393 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh, Digiwolrd báo lãi trước thuế 111,8 tỷ đồng, giảm 35,2% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 83 tỷ đồng, giảm gần 40%. Lũy kế 6 tháng, Digiworld ghi nhận lợi nhuận ròng 162 tỷ đồng, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hai CTCK Vndirect (VND) và Chứng khoán Thành Công (TCSC - TCI) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023 với LNTT quý 2 của VND giảm 4% đạt 536 tỷ đồng và LNTT quý 2 của TCI tăng 28% lên 29 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) báo lãi trước thuế quý 2/2023 gần 6 tỷ đồng, giảm 24%, lũy kế 6 tháng, YEG lãi trước thuế gần 10 tỷ đồng, tăng 20%.

Haxaco (HAX) báo lãi quý 2/2023 giảm 96% còn 5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp lãi 10 tỷ đồng, giảm 94%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023 sắp xếp theo ngành: