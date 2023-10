Những DN mới công bố BCTC quý 3/2023 ngày 27/10:

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu 28.766 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ năm trước.



Hoa Sen Group (HSG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý cuối niên độ tài chính 2022-2023 đẹt 503 tỷ đồng lãi trước thuế, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp này lỗ.

Digiworld (DGW) báo lãi trước thuế quý 3/2023 giảm 41% còn 134 tỷ đồng. Nhờ việc bán iPhone 15 ra mắt trong quý 3/2023 doanh nghiệp đã có lãi trăm tỷ trở lại.

CTCP Idico (IDC) ghi nhận doanh thu quý 3/2023 đạt 1.443 tỷ đồng, giảm 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, LNTT của doanh nghiệp ở mức 266 tỷ đồng, giảm 66%.

CTCP Vicostone (VCS) báo lãi trước thuế quý 3/2023 giảm nhẹ 2% còn 230 tỷ đồng. Doanh thu giảm là nguyên nhân chính khiến LNTT của công ty giảm.

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, TVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 7.947 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, do ghi nhận lỗ 119 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, VNSteel báo lỗ sau thuế 172 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 400 tỷ so với cùng kỳ năm 2022.

Sabeco (SAB) báo LNTT quý 3 giảm 22% còn 1.335 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng giảm 24% so với cùng kỳ xuống mức 4.121 tỷ đồng. Doanh thu giảm là lý do khiến lợi nhuận của hãng bia này giảm.

Doanh thu mảng cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ, Viglacera (VGC) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 564 tỷ, tăng 83% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm LNTT VGC vẫn giảm 22% đạt 1.588 tỷ đồng.

LNTT Đường Quảng Ngãi (QNS) đạt 563 tỷ đồng trong quý 3, tăng 55% so với cùng kỳ và đạt 1.717 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 70%.

Dược Việt Nam (DVN) ghi nhận LNTT đạt 66 tỷ, tăng 70% trong quý 3 và hơn 350 tỷ trong 9 tháng đầu năm, gấp 4 lần cùng kỳ. Cổ phiếu DVN đang giảm 7%.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) lãi trước thuế 94 tỷ trong quý 3, tăng 12% và lãi 187 tỷ đồng, tăng 27%.

Những DN đã công bố BCTC tính đến ngày 27/10: