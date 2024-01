BĐS bên sông Ka Long hình thành tiêu chuẩn sống mới của người giàu Móng Cái

Tiêu chuẩn khắt khe về dinh thự ven sông của người giàu

BĐS bên sông như một món trang sức quý giá mà giới thượng lưu luôn khao khát sở hữu, bởi loại hình này mang lại những giá trị phong thuỷ độc đáo, tốt cho sức khoẻ, cho không gian sống như nghỉ dưỡng, giúp khẳng định đẳng cấp nhờ vị trí khan hiếm, khác biệt.

Bên dòng sông Thames tại London (Anh), sông Seine tại Paris (Pháp) hay sông Hudson ở New York (Mỹ)… là nơi tập trung rất nhiều những căn hộ hộ cao cấp, những căn penthouse với tầm nhìn hùng vĩ hướng về thành phố với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Đây cũng chính là nơi giới nhà giàu sinh sống, thể hiện đẳng cấp tinh hoa và tự vạch ra cho mình những nguyên tắc riêng trong việc chọn chỗ ở.

Ở Việt Nam, giới tinh hoa cũng ưu tiên chọn cuộc sống đắt giá bên những dòng sông lớn để tận hưởng. Euro Village – Làng châu Âu Đà Nẵng bên sông Hàn, biệt thự Sala Thủ Thiêm nhìn ra sông Sài Sòn, biệt thự Chateau Phú Mỹ Hưng, hay Marina Móng Cái bên sông Ka Long… đều là những dinh thự biểu tượng của giới nhà giàu sành sỏi.

Các dự án này đều nằm kế bên một dòng sông tự nhiên với diện tích lớn, mang theo dòng chảy lưu thông liền mạch, cho vượng khí dồi dào. Năng lượng sông nước mang đến sức sống giúp gia chủ thuận đường phát triển sự nghiệp, đón tài lộc, sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn. Ngoài ra, nhà ở ven sông sẽ được hưởng nhiều loại ion có lợi cho sức khỏe.

Cuộc sống bên sông mang lại nguồn năng lượng bất tận cho con người.

Nhờ những lợi thế đắt giá, BĐS bên sông thường có giá trị cao hơn BĐS thông thường khoảng 118%, một báo cáo của Knight Frank chỉ rõ. Số lượng người siêu giàu ngày càng tăng, trong khi BĐS ven sông rất hạn chế, nên loại hình này luôn được săn lùng gắt gao dù giá cả chênh lệch rất nhiều so với các khu vực lân cận.

Cùng với sự giàu lên của giới thượng lưu, các tiêu chuẩn BĐS bên sông cao cấp cũng trở nên khắt khe hơn. Giới nhà giàu đề cao BĐS ở những vị trí đắc địa, đủ riêng tư, môi trường sống tốt, phong thủy thịnh vượng, giúp tận hưởng cuộc sống, nâng tầm vị thế xã hội.

Marina Móng Cái – Dinh thự bên sông chuẩn mực

Marina Móng Cái là khu dinh thự bên sông Ka Long vừa được ra mắt tại trung tâm mới của TP. Móng Cái. Dự án xuất hiện khi khu trung tâm cũ của TP. Móng Cái đang trở nên đông đúc, ngột ngạt do tốc độ đô thị hoá. Do đó, người giàu nơi đây mong muốn thay đổi không gian sống, dịch chuyển tới nơi thoáng đãng, phù hợp với tính cách phóng khoáng đặc trưng của người Móng Cái, giúp họ thể hiện vị thế và tài sản của bản thân.

Nằm trải dài hơn 2km bên mặt sông Ka Long, Marina Móng Cái đạt chuẩn giá trị dinh thự bên sông. Dự án có vị trí gần cửa khẩu Móng Cái và cầu Bắc Luân II, nằm trên quỹ đất biệt thự ven sông cuối cùng tại Móng Cái, sở hữu vị trí long mạch, nơi từng đặt Dinh Tổng Đốc Thủ phủ Tổng Hải Ninh - Trung tâm quyền lực tỉnh Quảng Ninh xưa.

Sông Ka Long vốn là dòng sông mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Móng Cái, chứng kiến sự phát triển của thành phố suốt dòng chảy lịch sử. Nằm bên dòng sông thiêng liêng mang theo vượng khí tốt lành, Marina Móng Cái là biểu tượng thành đạt, nơi sinh sống của tầng lớp tinh hoa, hội tụ những giá trị riêng biệt.

Dinh thự Marina Móng Cái nằm bên sông Ka Long với vị trí độc tôn cùng tầm nhìn hiếm có hướng thẳng sang đất nước tỷ dân.

So với những dự án khác, Marina Móng Cái sở hữu thế đất đặc biệt, cao hơn so với trung bình khu vực, trên nền địa chất được kiến tạo vững chãi, đảm bảo an toàn và kiên cố cho những căn dinh thự.

Dự án cho cư dân một không gian sống phóng khoáng, rộng rãi với các căn dinh thự có diện tích từ 240m2 – 416m2, số lượng giới hạn, khan hiếm. Nhờ đặc quyền linh hoạt xây dựng theo sở thích, chủ nhân các căn dinh thự có thể tuỳ chỉnh thiết kế, kiến trúc hay có thể mua nhiều lô để xây dinh thự khẳng định chất sống riêng biệt.

Với pháp lý vững vàng, sổ đỏ từng lô, Marina Móng Cái là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân tinh hoa. Hiện tại, dự án được mở bán với mức chiết khấu lên tới 16% dành cho khách hàng thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho 50% giá trị sản phẩm. Khách hàng mua từ sản phẩm thứ 2 trở đi sẽ được chiết khấu thêm 1%. Đây đều là những chính sách tốt nhất tạo ra sự linh hoạt, giúp khách hàng chủ động dòng tiền với đòn bẩy tài chính giúp gia tăng giá trị bền vững cho tương lai.

