Bé Bảo An "xúc xắc xúc xẻ" có MV 100 triệu view đầu tiên của V-Pop nay đã là thiếu nữ: Học hành giỏi giang, giành học bổng "xịn sò"

Với nhiều gia đình có con nhỏ, MV "Xúc xắc xúc xẻ" của bé Bảo An đã trở thành một "gương mặt thân quen". Hình ảnh cô bé Bảo An với khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn với giọng hát cao vút, trong trẻo "đốn tim" nhiều "khán giả mặc tã" cho đến các em thiếu nhi mọi độ tuổi.

Quay hình khi chỉ mới 3 tuổi, "Xúc xắc xúc xẻ" của Bảo An được thực hiện cùng chú ruột là nghệ sĩ sân khấu Phi Long, MV này được đăng tải lên YouTube vào đầu năm 2011. Với nội dung vui tươi mang đậm không khí Tết cổ truyền, MV đã mang về cho Bảo An giải thưởng POPS Awards 2014 và lập kỷ lục video ca nhạc đầu tiên của V-Pop sở hữu lượng view lên đến hơn 102 triệu lượt xem. Hiện lượt view của MV đã lên tới 339 triệu. Bảo An cũng đã có rất nhiều MV được đăng tải trên Youtube và có lượng người xem "khủng".

Bảo An nhỏ xíu 15 năm trước hiện đã 18 tuổi, đang là học sinh năm cuối cấp tại một trường quốc tế ở TP.HCM. "Trổ mã" thành thiếu nữ nhưng Bảo An vẫn giữ được nét ngây thơ, xinh xắn. Dù vẫn tập trung ra MV, tham gia các hoạt động làm MC, đi show, diễn xuất, đóng quảng cáo, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường... nhưng Bảo An vẫn có thành tích học tập đáng nể.

Được biết, từ năm học lớp 2, Bảo An cũng giành được học bổng toàn phần cho 12 năm học tại ngôi trường hiện đang theo học. Nhiều năm qua, nữ sinh luôn có thành tích học tập tốt. Hai năm lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12, Bảo An đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chương trình học ở trường không quá áp lực, không có bài tập về nhà, An vẫn sắp xếp được thời gian để theo đuổi sở thích nghệ thuật. Tuy nhiên, từ năm lớp 11, em ưu tiên việc học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như đại học.

Cũng trong năm học này, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Một tuần An học 2 buổi với giáo viên bản ngữ, em cũng có cơ hội học chương trình dự bị đại học trực tiếp với GV bản xứ.

An tiết lộ, tiếng Anh là môn học em yêu thích nhất. Ngoài việc được tiếp xúc với môi trường có giáo viên nước ngoài và bạn bè quốc tế, An còn trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình bằng cách xem phim tiếng Anh. Ngoài ra, nữ sinh cũng thường xuyên theo dõi các kênh Tiktok dạy tiếng Anh để tiếp thu được thêm nhiều từ mới.

Dự định của Bảo An là thi vào Nhạc viện TP.HCM hoặc ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Hiện nữ sinh đang tập trung vào việc ôn tập lại kiến thức để đạt được mục tiêu này của mình. Ngoài việc học ở trường, Bảo An còn học thêm tiếng Anh vào thứ 2, 4, 6. Thứ 3 và thứ 5 học thêm Toán, thứ 7 chủ nhật là thời gian dành cho việc học hát. Nữ ca sĩ không có ý định đi du học vì không muốn tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật.

Cô Đinh Đỗ Anh Thư, giáo viên Tiếng Anh trường Quốc tế TIS nhận xét, Bảo An học tốt nhất môn tiếng Anh và luôn là thành viên phát biểu tích cực của lớp trong những giờ làm dự án và hoạt động thuyết trình tiếng Anh. Bên cạnh đó, trong bài kiểm tra giữa HK2 môn tiếng Anh vừa qua, em là thành viên duy nhất của lớp đạt được điểm 10 tuyệt đối.

Cô Thư cũng đánh giá, Bảo An có tính cách hoà đồng và vui vẻ với các bạn trong lớp. Em luôn mang tới tiếng cười và kể những câu chuyện hài hước trong lớp. Em rất quan tâm đến bạn bè và thường giúp đỡ giáo viên.

Bước sang độ tuổi 18, không chỉ trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp, Bảo An còn dấn thân mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho HTV cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, tự sáng tác, quay MV. Nữ sinh mong muốn được "khán giả nhìn nhận" là một nghệ sĩ đa năng.

Tuy nhiên, chị Ái Phương - mẹ ca sĩ Bảo An cho biết, từ lúc con còn nhỏ cho đến giai đoạn hiện tại, gia đình luôn ưu tiên việc học và khuyến khích con tập trung vào việc học. Thời gian gần đây, chị ít khi nhận các show diễn xa, hoặc có những job phải quay dài ngày, thì chị sẽ cân nhắc để làm sao không ảnh hưởng tới việc học cũng như sức khỏe của con.

Chị Phương tiết lộ gia đình cảm thấy yên tâm vì dù trải nghiệm môi trường nghệ thuật từ sớm nhưng Bảo An vẫn tự giác trong việc học. Con yêu thích việc đọc sách từ nhỏ, hiện vẫn thường xuyên dùng tiền tiết kiệm của mình để mua sách. Bảo An cũng có chính kiến riêng, gia đình chỉ định hướng và hướng dẫn chứ không áp đặt con, từ chuyện học hành đến những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Với Bảo An, mẹ vừa là một người bạn lớn, vừa là điểm tựa vững chắc để em thoải mái khám phá bản thân và khẳng định niềm đam mê dành cho nghệ thuật, đồng thời cũng là sức mạnh để em vượt qua những lúc sóng gió.

Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống.

Bảo An cho biết, có thời điểm em bị khủng hoảng khi nhận những vu khống trên trời rơi xuống, gần như bị trầm cảm. Em rất lo sợ và hoang mang khi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình. Chính bố mẹ là người bên cạnh, một mặt luôn động viên để em ổn định tinh thần, lấy lại sự vui vẻ, hoạt bát, một mặt nhờ pháp luật "đòi" công bằng cho con. Dù con đường khá dài, mất nhiều thời gian, công sức, nhưng chính sự đồng hành của bố mẹ đã giúp Bảo An vững tin và lấy lại tinh thần tích cực như ngày đầu.

Với các tài năng nhí nổi tiếng từ nhỏ, thành tích tuổi thơ cũng là một loại áp lực. Thế nhưng với Bảo An, danh xưng "ca sĩ nhí" chính là niềm hạnh phúc, là "đòn bẫy" tuyệt vời để nữ ca sĩ không ngừng phát triển bản thân. Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Sắp tới, nữ sinh sẽ ra mắt một MV với ca khúc tự sáng tác, nội dung viết về tình yêu trong sáng tuổi học trò.