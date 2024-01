Be The Sky đồng hành với người trẻ trên hành trình chinh phục đam mê

Mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa tung ra dòng thẻ mới dành riêng cho cộng đồng fan của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP mang tên Be The Sky. Đây là thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam kết hợp với thẻ membership fandom được nghệ sĩ chứng nhận.



Thế hệ người Việt trẻ dám khác biệt

Nhắc tới những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất trong showbiz Việt, không thể không nhắc đến Sơn Tùng M-TP. Phong cách âm nhạc cá tính cùng những nỗ lực trên con đường âm nhạc khẳng định bản thân không chỉ mang đến cho chàng ca sĩ gốc Thái Bình nhiều thành tựu trong sự nghiệp, trở thành ngôi sao hàng đầu trong V-pop mà giúp nghệ sĩ sở hữu một cộng đồng fan hâm mộ khổng lồ mang tên SKY.

Đồng hành cùng thần tượng trong suốt hơn 11 năm, Sky ngày càng lớn mạnh và hoạt động sôi nổi. Từ việc stream nhạc, tham gia cổ vũ các sự kiện, bình chọn các giải thưởng đề cử hay thay mặt thần tượng làm thiện nguyện, Sky luôn cho thấy tinh thần sẵn sàng ủng hộ thần tượng trên mọi mặt trận và là điểm tựa vững chắc để nghệ sĩ vượt qua những khó khăn, gian truân trong nghề. Những điều mà fandom này đã làm có thể sánh ngang với các bất kỳ cộng đồng fan K-pop hay quốc tế nào.

Được truyền cảm hứng từ chính sự nhiệt huyết, trẻ trung, không ngại đương đầu với thách thức của Sơn Tùng M-TP và cộng đồng Sky, MB đã giới thiệu dòng thẻ đặc biệt, chưa từng có ở Việt Nam.

Theo đó, MB đã hợp tác với chủ nhân bản hit "Making my way" và tổ chức phát hành thẻ quốc tế JCB để thực hiện dự án Be The Sky - một món quà dành tặng fandom. Sự kiện diễn ra đúng dịp MB Bank kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển.

"Trong hành trình chinh phục ước mơ và thành công, thế hệ trẻ của chúng ta không tránh khỏi những thách thức và khó khăn. Tại MB, chúng tôi tin rằng với sự tự tin và quyết tâm, mỗi người trẻ đều có thể vượt qua mọi rào cản và đạt được mục tiêu của mình. Chính vì lẽ đó, chúng tôi hy vọng rằng Be The Sky không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là nguồn cảm hứng, là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường đi tới thành công của thế hệ trẻ. MB mong muốn thông qua Be The Sky, chúng ta có thể truyền đạt thông điệp về sự kiên định, về lòng dũng cảm để theo đuổi đam mê, và sự không bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân, cho dù hành trình có thể đầy gian nan", ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số - phụ trách sản phẩm Thẻ chia sẻ về ý nghĩa sản phẩm.

Be The Sky - Sản phẩm độc đáo dành riêng cho giới trẻ

Mang tinh thần của một "chiến binh bầu trời", Be The Sky cổ vũ các bạn trẻ hãy tự tin là chính mình, hãy dám ước mơ và nỗ lực hết mình để vươn tới thành công với con đường bản thân đã lựa chọn. Không chỉ là "tuyên ngôn" của giới trẻ về phong cách sống, Be The Sky còn hỗ trợ họ trong việc chi tiêu, quản lý tài chính để họ có thể dễ dàng đạt được mục tiêu, kế hoạch của mình.

Cụ thể, với Be The Sky, chủ thẻ sẽ được tận hưởng nhiều quyền lợi có 1-0-2 như đặc quyền kết nối với thần tượng; sở hữu Sky Collection chính hãng, cơ hội nhận các giải thưởng tiền mặt với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng; 50 tỷ đồng ưu đãi voucher 24/7 suốt tuần trong đa lĩnh vực từ hơn 20,000 cửa hàng đối tác kết nối: Grab, Shopee, Aeon, CGV, Viettel, Nike, Adidas, Uniqlo, FPT, Thaiexpress…

Chưa kể, Be The Sky còn mang nhiều đặc điểm "nhận diện" của dòng sản phẩm Hi Collection đa năng như: thẻ Hybrid tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong cùng 1 chip, thẻ không lộ thông tin cá nhân. Mang bên mình chiếc thẻ "quyền lực" này, khách hàng có thể rút tiền từ ATM, chuyển tiền, thanh toán hoá đơn, thanh toán quốc tế… một cách nhanh chóng mà không phải lo ngại về vấn đề bảo mật, riêng tư.

Về quá trình thực hiện Be The Sky, đại diện MB cho biết Sơn Tùng M-TP đã trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo: "Tùng đã tự tay lên ý tưởng và thiết kế cho từng chi tiết của thẻ, cũng như cho các món quà tặng đi kèm. Mỗi sản phẩm phản ánh sự tinh tế, sáng tạo và tràn đầy tình yêu mà Tùng dành đến cho cộng đồng người hâm mộ của mình - những người tuyệt vời nhất với Tùng."

Qua sự hợp tác này, MB muốn mang đến một trải nghiệm thực sự khác biệt cho người dùng Be The Sky. Khi sở hữu thẻ này cùng với các món quà, khách hàng không chỉ nhận được một sản phẩm tài chính hữu ích mà còn cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà Sơn Tùng M-TP, cũng như MB, dành cho mỗi người hâm mộ. Be The Sky không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn là cầu nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, mang lại những trải nghiệm ý nghĩa và độc đáo.