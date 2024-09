Becamex IDC phát hành thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp-CTCP (Becamex IDC) vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 14/8/2024, doanh nghiệp này phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH2427003 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Ngày hoàn tất là 22/8/2024, với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Cũng trong ngày 14/8/2024, Becamex IDC đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã BCMH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 14/8/2027.

Trước đó ngày 8/8, Becamex IDC huy động 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/8/2027.

Xa hơn nữa, ngày 17/6, Becamex IDC phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027. Trong đó, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất bán niên 2024 đã soát xét, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.967,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 406,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận hợp nhất bán niên đã được soát xét giảm 20,85% so với số lũy kế trong BCTC hợp nhất quý II/2024. Nguyên nhân là vì, theo số liệu BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 64 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 74 tỷ đồng so với số lũy kế trong BCTC hợp nhất quý II/2024. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC hợp nhất bán niên đã được soát xét của Tổng công ty giảm 107 tỷ đồng (tương ứng giảm 20,85%) so với báo cáo tự lập.