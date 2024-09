Becamex IJC chốt ngày chi 264 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) mới đây thông báo ngày 27/9 sẽ là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023.



Theo kế hoạch, Becamex IJC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 700 đồng và dự kiến thanh toán ngày 26/12/2024.

Với hơn 377,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex IJC sẽ trả tổng cộng hơn 264,4 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Becamex IJC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%, tương ứng chi 264,4 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trước đó, năm 2022, Becamex IJC đã trả cổ tức tỷ lệ 14%, năm 2023 trả tỷ lệ 7% và dự kiến năm 2024 với tỷ lệ khoảng 5%.

Mới đây, Becamex IJC vừa bổ nhiệm ông Vũ Phi Hùng giữ chức Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024-2029. Trước đó, ông Hùng đang là Giám đốc Pháp chế kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 389 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 32% so với cùng kỳ, về 141 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 73,5 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 551 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 113 tỷ đồng, giảm tới 55% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Becamex IJC lên kế hoạch doanh thu tăng 44%, lên 2.206 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 29%, lên 511 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, Becamex IJC mới hoàn thành 22% so với kế hoạch.