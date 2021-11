Belluni – Xứng tầm phong cách doanh nhân

Trong những năm gần đây, Belluni ghi dấu trong làng thời trang nam với phong cách thời trang công sở lịch lãm, sang trọng đẳng cấp theo tinh thần Ý, thương hiệu đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường trong nước và được các khách hàng đặc biệt yêu mến, tin dùng.

Ra mắt năm 2011, từ những ngày đầu thành lập, thương hiệu thời trang nam cao cấp Belluni - Tổng Công ty 28 trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã định hình sứ mệnh chinh phục thị trường thời trang nội địa bằng các dòng sản phẩm tinh tế, chuẩn mực với chất lượng cao cấp. Trải qua 10 năm kinh doanh và phát triển, thương hiệu đã đạt được những thành tích tăng trưởng vô cùng ấn tượng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp với hơn 100 cửa hiệu thời trang lớn ở khắp các tỉnh thành trong nước và trở thành một nhãn hàng thời trang nam có sức hút mạnh mẽ.

Ngoài việc chăm chút cho phong cách, vẻ ngoài của khách hàng, Belluni luôn quan tâm đến yếu tố an toàn cho người mặc và trách nhiệm với môi trường xung quanh bằng việc chú trọng khai thác sử dụng các chất liệu "xanh". Có thể nói, Belluni là một trong những nhãn hàng luôn đi tiên phong trong việc ứng dụng các chất liệu tự nhiên vào sản phẩm như: vải từ sợi tre, sợi sen, sợi bạch đàn, sợi chuối…vừa thân thiện với môi trường vừa an toàn cho sức khoẻ của người tiêu dùng. Những loại vải với các tính năng vượt trội, mềm mại, co giãn nhưng vẫn giữ phom tốt, chống nhăn, chống ố, bền màu và kháng khuẩn, kháng tia UV… đã từ lâu trở thành thế mạnh cạnh tranh và là nét đặc trưng của thương hiệu.

Thời gian qua, nền kinh tế thị trường trong nước gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid 19, thời trang là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, khó khăn chính là thử thách đồng thời cũng là cơ hội, Belluni vẫn bền bỉ trên chặng đường chinh phục khách hàng bằng những cải tiến về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trong và sau khi mua sắm. Đồng thời để phù hợp với thời cuộc, khai thác hiệu quả thị trường trong nước, vừa đáp ứng vừa dẫn dắt thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, thương hiệu đặt mục tiêu chú trọng định hướng phát triển bền vững, sẽ khai thác ứng dụng thêm nhiều chất liệu vải thân thiện mới bên cạnh việc mở rộng thêm phân khúc dòng sản phẩm trẻ trung.

Thương hiệu cũng sẽ xuất hiện rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng, để chắc chắn rằng, bất cứ lúc nào ở đâu, quý khách hàng cũng có thể sở hữu những thiết kế kết tinh từ nét đẹp thanh lịch, sang trọng hoà quyện cùng tính công năng tiện dụng của Belluni.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập, Belluni – Công ty kinh doanh thời trang đã rộn ràng khai trương cửa hàng Belluni thứ 104 tại Co.op Mart Xa Lộ Hà Nội và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá, quà tặng ưu đãi hấp dẫn khác.