Bên trong căn nhà của “người ma” Bắc Ninh: Chủ nhân đốt hết mọi thứ, mùi hôi thối ở bể nước hé lộ kiểu ăn uống quái lạ

Không chỉ những căn nhà có kiến trúc độc đáo, đẹp mắt mới thu hút sự chú ý của dân tình mà nhiều ngôi nhà kỳ quặc cũng được quan tâm. Chẳng hạn như căn nhà đen kịt cùng với người chủ lạ lùng dưới đây là một ví dụ.



Được biết căn nhà này của anh Mạnh, (thường được người dân trong làng gọi là “người ma”), đến từ tỉnh Bắc Ninh. Căn nhà của anh Mạnh lọt thỏm rất nhiều nhà cao tầng nên nhìn căn nhà lại càng nhỏ hơn.

Căn nhà của anh Mạnh nhìn từ trên cao

Căn nhà nằm lọt thỏm giữa nhiều ngôi nhà cao tầng

Đường vào căn nhà là một dòng nước và bùn đen ngòm. Từ bên ngoài đến phía trong cũng là màu đen phủ kín do chủ nhà có tâm thần không ổn định, có thói quen đốt hết thảy mọi thứ, kể cả chai nhựa, lốp xe,... Đây cũng là lý do khiến toàn thân chủ nhà cũng bám một màu đen kịt do ám khói.

Trong nhà không có bất cứ đồ đạc nào giá trị, chỉ có 1 chỗ nằm sơ sài bằng bê tông, không tủ quần áo, không chăn mền, không bàn ghế,... Anh Mạnh có 2 chiếc xe đạp, một cái đã hỏng vành còn một cái nguyên vẹn, được đắp bằng một chiếc chăn cáu bẩn. Thứ duy nhất sáng sủa chính là đống lửa nhỏ được đốt giữa nhà.

Lối vào nhà ngập rác và nước đen ngòm

Căn nhà đen kịt do ám khói

Bệ bê tông sơ sài để nằm

Chủ nhà đang lấy những chiếc chăn để phủ lên 2 chiếc xe đạp

Toàn bộ căn nhà ngoài mùi cao su cháy còn có cả mùi hôi thối từ thức ăn hỏng rải rác từ sân nhà đến bể nước do anh Mạnh vứt bừa bãi khắp nơi.

Hàng xóm đồng thời là họ hàng xa của anh Mạnh cho biết người thân cũng không làm gì được vì thủ tục chữa chạy hàng tháng phức tạp, tốn kém. Một người khác cho biết thêm anh Mạnh đã rơi vào tình trạng này từ năm 1995, đến hiện tại đã gần 30 năm.

Vì tâm thần không ổn định nên khi được mọi người mang đồ ăn đến cho, anh Mạnh cũng không ăn, đem đổ đi. Chưa hết, đồ được cho thì không lấy nhưng anh lại nhặt những đồ rác thải như lợn gà chết bị người ta vứt ra mương nước để mang về nướng lên ăn nên nhiều lúc bị đau bụng. Tình trạng ngôi nhà cùng trạng thái của chủ khiến hàng xóm xung quanh đều e sợ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nửa điên nửa tỉnh của anh Mạnh cũng không rõ ràng. Người hàng xóm cho biết sau một thời gian đi làm ăn xa, lên miền ngược đánh bắt cá thì anh Mạnh bị như vậy.

Anh Mạnh - chủ nhân căn nhà

Ngoài sân toàn rác và đồ ăn thừa

Bể nước cũng toàn rác, có cả xương động vật

Kết lại phần khám phá căn nhà và gặp anh Mạnh, Hoàng Nam - chủ kên Challenge Me Hãy Thách Thức Tôi tâm sự: “Mỗi người có một số phận. Mặc dù hôm nay Hoàng Nam đến thăm một người bị mọi người gọi là người ma, người điên nhưng họ có câu chuyện, có vấn đề riêng chứ không phải họ làm trong vô thức… Tâm lý con người không phải ai cũng vững vàng, đôi khi mình cũng trầm uất, stress, không biết bấu víu vào đâu cả nên gặp những trường hợp này tôi chỉ mong anh ấy có được sự cảm thông từ cộng đồng, được thoả mãn những niềm vui trong phần đời còn lại…”.

Nguồn: Challenge Me Hãy Thách Thức Tôi