Bên trong đại lý siêu xe nổi tiếng nhất Việt Nam: Camera khắp nơi, có chỗ rửa xe, ngồi mát-xa cạnh xe khủng chục tỷ

Một số siêu xe do K-Supper đưa về gây tiếng vang có thể kể đến Porsche 918 Spyder, Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Huracan EVO AWD, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari Portofino M, McLaren GT hay McLaren Senna. Đây đều là những siêu xe do K-Supper đưa về đầu tiên hoặc số lượng rất hạn chế tại Việt Nam. Thậm chí, 3/4 siêu xe McLaren 765LT và 2/4 siêu xe Lamborghini Aventador SVJ đang có mặt tại Việt Nam đều do K-Supper đưa về.