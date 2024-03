Bên trong dinh thự triệu đô của "đại minh tinh" Dương Tử Quỳnh: Lộng lẫy xa hoa, sân vườn hồ bơi riêng đều có đủ

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao châu Á nổi bật của làng điện ảnh thế giới với sự nghiệp lẫy lừng trong suốt nhiều thập kỷ. Năm 2023 ghi dấu mốc son chói lọi trong cuộc đời Dương Tử Quỳnh khi cô vượt qua các đối thủ đáng gờm và giành chiến thắng tại Oscar hạng mục "nữ diễn viên chính xuất sắc" với tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Với danh tiếng của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, không khó hiểu khi Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 61.

Theo Celebrity Net Worth, tài sản ròng của "ảnh hậu Oscar" tính đến tháng 3/2023 là 40 triệu đô. Cô sở hữu khối BĐS "khủng" trải khắp Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Trong khi đó, cô cùng chồng tỷ phú Jean Todt hiện đang sống ở biệt thự nằm trên đồi tại Geneva (Thụy Sĩ). Đến nay, chưa có con số cụ thể về giá trị của căn biệt thự này nhưng theo chuyên gia đánh giá, đó là một con số không tưởng.

Được biết, căn biệt thự này có view nhìn ra núi, được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với loạt nội thất đắt giá. Dưới đây là những hình ảnh về "tổ ấm" của Dương Tử Quỳnh do trang Financial Times tiết lộ.

Dương Tử Quỳnh hiện sống trong biệt thự tại Thụy Sĩ cùng với chồng. Nhìn từ ngoài, ngôi nhà của cô xa hoa lộng lẫy chẳng khác nào cung điện.

1. Phòng khách

Phòng khách nổi bật với thiết kế và decor theo phong cách Châu Âu sang trọng. Gạch lát sàn và tường được chạm khắc tinh xảo nguyên bản toát lên bầu không khí cổ điển nhưng đồng thời, các yếu tố hiện đại đến từ nội thất được kết hợp, khiến tổng thể căn phòng trở nên hài hòa và sang hơn.

Đỉnh nhất phải kể đến view thiên nhiên Thụy Sĩ tuyệt đẹp được nhìn qua các ô cửa kính. Điều này đã tăng thêm hương vị nghệ thuật cho căn phòng. Đây quả thực là khung cảnh mà hàng triệu người mơ ước.

Bằng cách lắp thêm cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn, hiệu ứng chiếu sáng trong nhà của "đả nữ" Dương Tử Quỳnh cũng được cải thiện rất nhiều. Ánh sáng mặt trời có thể tự do chiếu vào phòng, khiến không gian sáng sủa và trong suốt hơn.

Việc lựa chọn rèm cửa cũng nói lên gu thẩm mỹ tuyệt vời của gia chủ. Chất liệu và màu sắc mềm mại giúp ánh nắng dịu dàng và ấm áp hơn khi xuyên qua, mang lại cho chủ nhân ngôi nhà cảm giác yên bình, thoải mái.

2. Phòng ăn

Phòng ăn của Dương Tử Quỳnh được miêu tả là cực kỳ rộng rãi bởi cô thường xuyên mời bạn bè đến chơi vào các dịp lễ. Chiếc bàn ăn khổng lồ là lựa chọn lý tưởng đủ để tiếp đón những vị khách quý, bạn bè thân thiết khi đến đây. Nổi bật trong không gian này là chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp treo trên trần nhà, tỏa sáng rực rỡ trên bộ đồ ăn trang nhã.

3. Phòng sách

Phòng làm việc của vợ chồng Dương Tử Quỳnh là không gian riêng tư, yên tĩnh được thiết kế đặc biệt. Bằng việc sơn bức tường màu xanh đậm và sử dụng toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối tạo nên bầu không khí yên bình, tĩnh lặng - thích hợp để chủ nhân có thể ngồi nhiều giờ đọc sách và chiêm nghiệm.

4. Khu giải trí

Trong siêu biệt thự của Dương Tử Quỳnh có có hồ bơi và hồ thả cá. Đây là không gian rộng rãi, thoải mái để cô cùng ông xã hay người thân, bạn bè tận hưởng những hoạt động giải trí tuyệt vời.

5. Nhà bếp

Là một người phụ nữ châu Á, tất nhiên không gian bếp của Dương Tử Quỳnh có sự kết hợp đậm đà giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Hai phong cách này bổ sung cho nhau và đáp ứng nhu cầu của các chế độ nấu nướng, ăn uống khác nhau.

Tại đây, nữ chủ nhân trang bị không thiếu bất kỳ một món đồ gia dụng hiện đại, xịn xò nào. Nhiều netizen đã bình luận rằng, họ cảm thấy đây là một không gian "trong mơ" và có thể đứng nấu ăn hàng giờ đồng hồ ở đây mà không hề chán.

6. Sân vườn

Theo Financial Times, biệt thự của đại minh tinh châu Á còn có một khu vườn đầy hoa và "nhà hàng ngoài trời" lý tưởng để thưởng thức những món ăn ngon và cảnh đẹp. Đây là không gian để Dương Tử Quỳnh thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Nguồn: Financial Times