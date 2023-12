Khách Tây xuýt xoa khi thử một món cơm Việt Nam, nhận xét "chưa tới 2 đô la nhưng vị quá ngon"

Bên cạnh những điểm đến thiên nhiên di sản, nét văn hóa bản địa đặc sắc của 63 tỉnh thành, Việt Nam dần trở thành điểm đến yêu thích của những vị khách du khách nước ngoài còn bởi sự đa dạng, phong phú trong ẩm thực. Những món ăn dù có mức giá rẻ, được phục vụ một cách dân dã nhưng mang hương vị thơm ngon, khiến bao du khách say đắm.



Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, là một món cơm trong rất nhiều món cơm ngon của ẩm thực Việt. Becks - nữ du khách đến từ Nga, đang có thời gian sống tại TP.HCM là một trong những thực khách say mê món cơm này. Món ăn đang được nhắc tới chính là cơm gà xối mỡ.

Becks chia sẻ, cô biết tới món ăn này và đã đặt giao về nhà nhờ có sự giúp đỡ của những lời bình luận trên trang cá nhân của mình. Ngay khi mở phần cơm của mình ra, nữ du khách đã vô cùng thích thú và bất ngờ bởi có vẻ nó đầy đặn và trông ngon mắt hơn những gì cô nghĩ.

Cô nàng đã thực hiện đầy đủ các công đoạn như một người bản địa ăn món cơm này, đó là dưới phần nước sốt, dùng đũa gỡ thịt rồi thưởng thức cùng với cơm và các loại dưa góp ăn kèm. Ngay khi thưởng thức miếng thịt gà đầu tiên, cô gái đã tỏ ra vô cùng thích thú với hương vị món ăn. Kể cả khi ăn cùng cơm và dưa góp, cô vẫn không ngừng dùng những động tác thể hiện sự hạnh phúc khi được ăn món này. "Chỉ 45 nghìn thôi, chưa tới 2 đô la. Hương vị của món ăn này thật sự ngon. Cảm ơn sự gợi ý của các bạn", Becks cảm thán.

Nữ du khách tỏ ra thích thú ngay từ khi mở hộp cơm ra (Ảnh Becks)

Sau khi thưởng thức, du khách Nga phải công nhận món cơm Việt này rất ngon và cô rất thích (Video Becks)

Có thể thấy dù là một món cơm rất bình thường của người Việt, bình dân giá rẻ, nhưng lại khiến thực khách nước ngoài say mê. Trước đó, cơm gà xối mỡ cũng đã từng được nhiều du khách nước ngoài khen ngợi. Sam, một du khách nước ngoài từng chứng kiến tận mắt quy trình làm nên những miếng thịt gà trong suất ăn và quay lại video, đăng tải trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Best fried chicken of my life. Only in Vietnam" (Tạm dịch: Cơm gà nướng ngon nhất đời tôi, chỉ có ở Việt Nam).

Ngoài ra, khi được hỏi về thành phẩm món ăn, Sam nhận xét: "Có rất nhiều bạn hỏi về thành phẩm. Thì đây! Lớp da cực giòn, như snack vậy. Còn thịt thì vẫn giữ được độ ẩm".

Cận cảnh "xối mỡ" những miếng thịt gà (Ảnh Sammiele)

Du khách nước ngoài thích thú và khen ngợi cơm gà xối mỡ là món cơm gà ngon nhất cô từng được ăn (Ảnh Sammiele)

Cơm gà xối mỡ, món ăn "ngon phần nhìn, no phần ăn"

Đúng như tên gọi, cơm gà xối mỡ bao gồm cơm, thịt gà được xối mỡ cùng các loại dưa góp ăn kèm như củ cải, cà rốt, dưa chuột, cà chua. Món ăn được đánh giá là dành cho những thực khách yêu thích những món đồ chiên với độ giòn rụm tan trong miệng, cùng với đó là sự đậm đà, béo ngậy của nước sốt.

Yếu tố quan trọng nhất làm nên độ hoàn hảo của món ăn này chính là phần gà và phần nước sốt. Đầu tiên là phần thịt gà, từng miếng thịt gà có cả da sẽ được chiên một cách đặc biệt với lượng lớn mỡ sao cho phần da giòn còn phần thịt gà lại mềm, không bị dai. Phần mỡ cũng sẽ được rưới lên miếng thịt gà liên tục, nhờ vậy gà vừa chín, vừa ráo mỡ, ăn không bị ngán lại có màu sắc rất đặc trưng. Công đoạn này chính là "xối mỡ" trong tên gọi của món ăn, cơm gà xối mỡ.

Một đĩa cơm gà xối mỡ với phần thịt gà hấp dẫn (Ảnh Top List)

Tiếp đến là phần nước sốt. Không có công thức chính xác cho phần này, cách chế biến còn tùy vào bàn tay của mỗi người đầu bếp. Nước sốt sẽ được tạo nên từ nước tương, đường, dầu hào và cả nước luộc gà đun sôi. Thêm một phần cơm rang bên cạnh, một chút rau dưa và bát canh, vậy là đã hoàn chỉnh một phần cơm gà xối mỡ.



Cơm gà xối mỡ phổ biến ở các địa phương miền Trung, miền Nam hơn là miền Bắc; phù hợp thưởng thức cả vào bữa trưa và bữa tối. Không chỉ được yêu thích bởi du khách nước ngoài, đại đa phần những người Việt đã thử qua cơm gà xối mỡ cũng đều yêu thích món ăn này. Có thực khách nhận xét rằng, cơm gà xối mỡ là món ăn "ngon phần nhìn, no phần ăn", bởi không chỉ có ngoại hình vô cùng hấp dẫn, một phần cơm cũng khiến ăn cảm thấy no nê, ngon miệng. Giá một phần cơm gà xối mỡ cũng không quá cao, chỉ từ 40.000 đồng. Bởi vậy, nó phù hợp với đa phần mọi đối tượng và được đông đảo thực khách yêu thích sau khi thưởng thức.