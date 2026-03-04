Bên trong lễ ký kết hợp tác chiến lược đầu tiên tại MWC 2026 của Viettel có gì?

Hợp tác chiến lược giữa Viettel Digital và Chubb là lễ ký kết đầu tiên diễn ra tại khu vực gian triển lãm của Tập đoàn Viettel trong khuôn khổ MWC 2026. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến tiếp theo của Viettel trong chiến lược số hóa lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam; đồng thời thể hiện cam kết hợp tác dài hạn giữa hai bên để nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm bảo hiểm số cho người Việt.

Viettel Digital và Chubb sẽ hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa thông qua ứng dụng tài chính số Viettel Money , bao gồm bảo hiểm nhân thọ, tai nạn, sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cá nhân khác. Năng lực phân tích dữ liệu và “bản địa hoá” công nghệ quốc tế sẽ được phối hợp trong quá trình phân phối nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, tăng cường khả năng cá nhân hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Tổng Giám đốc Viettel Digital Võ Anh Tâm cho biết: “Việc ký kết MoU với Chubb tại MWC Barcelona 2026 thể hiện định hướng của Viettel Digital trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số của Viettel với chuyên môn bảo hiểm toàn cầu của Chubb sẽ mở ra những cơ hội mới trong việc phát triển bảo hiểm số tại Việt Nam”.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường nền tảng bảo hiểm số toàn cầu được định giá khoảng 148,16 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên khoảng 256,71 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11-12%, cho thấy quá trình số hóa ngành bảo hiểm đang diễn ra mạnh mẽ và có chiều sâu trên phạm vi toàn cầu. Trong xu hướng đó, việc Viettel Digital hợp tác với Chubb là tiền đề tạo ra giá trị thực tiễn cho khách hàng Việt; góp phần thúc đẩy nền tài chính số cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) là công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hoạt động hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Fintech và Big Data. Sản phẩm chủ lực của Viettel Digital là Viettel Money - hệ sinh thái tài chính số cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến bảo hiểm số, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến…

Chubb là Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với mạng lưới phân phối toàn cầu và năng lực thẩm định rủi ro, quản lý bồi thường theo chuẩn mực quốc tế, Chubb vận hành mô hình kết hợp giữa tiêu chuẩn toàn cầu và chuyên môn địa phương tại từng thị trường.