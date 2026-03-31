Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt chính thức ra mắt

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tọa lạc tại vị trí đắc địa, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 2km. Trong bối cảnh hạ tầng y tế nội đô luôn đối mặt với áp lực quá tải, việc một cơ sở y tế tư nhân được đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân thêm một lựa chọn chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần tích cực vào việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Nghi thức cắt băng ra mắt tại sự kiện là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm y tế quốc tế tốt bậc nhất cho người dân Hà Nội

Tham dự lễ ra mắt có sự góp mặt của dàn khách mời cấp cao: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam TS.Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành. Đặc biệt, sự kiện còn thu hút sự quan tâm và đồng hành đưa tin của nhiều cơ quan thông tấn báo chí uy tín, khẳng định tầm vóc và sức lan tỏa mạnh mẽ của Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt ngay tại trung tâm Thủ đô.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ ra mắt

Sự kiện vinh dự nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ các cơ quan quản lý. Đặc biệt, ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống, GS. TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có những đánh giá sâu sắc: "Việc bệnh viện chọn hướng đi chuyên sâu, đặc biệt chú trọng tầm soát sớm và điều trị các bệnh lý ung bướu, cho thấy một tầm nhìn rất sát với nhu cầu thực tiễn. Những bước đi chiến lược trong việc trang bị hệ thống y khoa hiện đại, và đặc biệt là quy tụ được mạng lưới chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, đã khẳng định khát vọng mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. [...] Và trên hết, mỗi cán bộ y tế hãy luôn giữ vững ngọn lửa y đức, trao đi sự tận tâm và thấu cảm, để mỗi người bệnh khi đến đây đều nhận được sự chăm sóc chuẩn mực và ấm áp tình người."

Quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Nền tảng chuyên môn vững chắc của Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt được khẳng định bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương trọng điểm, kết hợp cùng mạng lưới hợp tác chuyên môn sâu rộng.

Hiện nay, bệnh viện đã thiết lập liên kết chuyên sâu với các "cây đại thụ" ngành y như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K và Bệnh viện HN Việt Đức. Thông qua mô hình này, người bệnh được hưởng đặc quyền thăm khám, hội chẩn và điều trị trực tiếp cùng các chuyên gia đầu ngành ngay tại trung tâm Hà Nội. Quy trình tối ưu giúp rút ngắn thời gian, giảm tải áp lực chuyển tuyến và đảm bảo trọn vẹn quyền lợi Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như các loại hình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.

Đáng chú ý, sự hội tụ giữa đội ngũ tinh hoa và hạ tầng công nghệ "nghìn tỷ" tại Thăng Long Lạc Việt mở ra cơ hội điều trị các ca bệnh phức tạp ngay tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Người dân hoàn toàn có thể tiếp cận những phác đồ tiên tiến hàng đầu thế giới mà không cần phải ra nước ngoài chữa trị, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và giảm bớt gánh nặng tâm lý cho người thân trong suốt quá trình chăm sóc.

Không gian lưu trú và điều trị theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp

Trang thiết bị hiện đại bậc nhất

Bệnh viện được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị: Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) Siemens (Đức); Máy chụp cắt lớp vi tính (CT) 128 dãy – Philips (Hà Lan); Hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus Evis X1 CV-1500 & CV-190 (Nhật Bản); Hệ thống xét nghiệm tự động cobas – Roche (Thụy Sĩ); Hệ thống xét nghiệm huyết học Sysmex (Nhật Bản), đông máu Stago (Pháp); Hệ thống siêu âm, X-quang và thiết bị phục vụ can thiệp;…

Hệ thống X-quang tuyến vú 3D Amulet Innovality

Đáng chú ý, Bệnh viện trang bị hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm – Amulet Innovality ứng dụng công nghệ Tomosynthesis.

Trong lộ trình phát triển, bệnh viện định hướng tiếp tục đầu tư và cập nhật các công nghệ y khoa tiên tiến. Điển hình là kế hoạch đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính phổ (Spectral CT 7500) thế hệ mới của Philips.

Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại là một trong những nền tảng quan trọng giúp bệnh viện nâng cao năng lực chẩn đoán, hỗ trợ phát hiện sớm và định hướng điều trị phù hợp

Trải nghiệm không gian điều trị cao cấp

Xóa bỏ cảm giác căng thẳng của môi trường y tế truyền thống, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt mang đến một không gian lưu trú và điều trị theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Khu vực nội trú được thiết kế tách biệt, đề cao sự riêng tư, tĩnh tại. Mọi quy trình từ tiếp đón, thực hiện cận lâm sàng đến chăm sóc hậu phẫu đều được thiết kế khép kín và khoa học, giúp người bệnh an tâm phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không gian tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt được thiết kế theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, hướng tới trải nghiệm tương đương mô hình khách sạn, thay vì cảm giác đặc trưng của môi trường y tế truyền thống.

Hơn 2 thập kỷ bền bỉ: san sẻ gánh nặng, nối dài sự sống

Sự kiện ra mắt cơ sở thứ 3 là minh chứng cho sự phát triển vững chãi của Hệ sinh thái y tế Lạc Việt. Hiện tại, hai cơ sở tiền đề là Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên đang vận hành hiệu quả với quy mô hơn 600 giường bệnh.

Không chỉ dừng lại ở việc chất lượng khám chữa bệnh, Hệ thống Lạc Việt luôn thấu hiểu và nỗ lực chia sớt những khó khăn cùng người bệnh. Tiêu biểu là chương trình "Chạy thận 0 đồng chênh" (BHYT thanh toán 100%), giúp trút bỏ gánh nặng tài chính cho những bệnh nhân suy thận phải gắn chặt đời mình với bệnh viện. Đồng thời, tại Khoa Ung bướu, việc ứng dụng máy xạ trị gia tốc điều biến thể tích Elekta - VMAT 160 lá tiên tiến bậc nhất hiện nay cũng được áp dụng thanh toán BHYT 100%. Đây là nỗ lực rất lớn nhằm mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận phác đồ điều trị ung thư hiện đại ngay tại trong nước, thắp lên hy vọng và nối dài sự sống với chi phí tối ưu hàng đầu.

Máy xạ trị gia tốc điều biến thể tích Elekta - Vmat 160 lá ứng dụng trong điều trị ung thư tại Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt

Nếu Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt là minh chứng cho bề dày hơn hai thập kỷ bền bỉ phụng sự và san sẻ gánh nặng cùng cộng đồng, thì sự ra mắt của Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt mang trên mình một sứ mệnh mũi nhọn riêng biệt: kiến tạo một không gian y tế chuyên sâu, đẳng cấp, trực tiếp giải quyết bài toán chất lượng và chia sẻ áp lực y tế ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Số GP: 400/BYT-GPHĐ

Địa chỉ: Số 9A, 9B Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian hoạt động: 24/24 giờ