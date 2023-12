Bệnh viện tim “hiếm hoi” trên sàn chứng khoán sắp tạm ứng cổ tức cho cổ đông

Ngày 29/12 tới đây, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (mã TTD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Với gần 15,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tim Tâm Đức dự kiến sẽ chi 15,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/1/2024.

Trước đó, vào giữa tháng 8, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông của Tim Tâm Đức sẽ nhận được tạm ứng cổ tức cho năm 2023 với tổng tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2023, tỷ lệ cổ tức dự chi cho năm nay là 30%. Như vậy, doanh nghiệp sẽ còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa để hoàn tất kế hoạch.

Tim Tâm Đức là bệnh viện hiếm hoi đang giao dịch trên sàn chứng khoán (UpCOM) bên cạnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) niêm yết trên HoSE. Doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức cao hàng năm. Kể từ khi lên sàn năm 2017, tỷ lệ cổ tức bằng tiền thường xuyên duy trì trên ngưỡng 30%.

Về tình hình kinh doanh quý 3, Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu đạt hơn 193 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 22 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2022. Lũy kế 9 tháng, Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu đạt 558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% và 88% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2023.

Tim Tâm Đức cho biết thêm, 9 tháng đầu năm, hoạt động khám bệnh tăng 6% và điều trị nội trú tăng 8% so với cùng kỳ 2022. Hoạt động phẫu thuật duy trì ổn định, trong 9 tháng đã mổ được 345 trường hợp, tăng 2,7% so với cùng kỳ và có khả năng đạt kế hoạch 400 ca vào cuối năm 2023.

Trên thị trường, cổ phiếu TTD đang giao dịch quanh mức 69.300 đồng/cp với thanh khoản rất nhỏ giọt, thậm chí nhiều phiên không có giao dịch. Cổ đông chủ yếu nắm giữ lâu dài hưởng cổ tức và không có nhu cầu giao dịch ngắn hạn.