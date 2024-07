Bệnh viện tư nhân của ông Trầm Bê báo lãi cao nhất lịch sử nhờ bán đất

Trong quý 2, bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái là 149 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính đạt 111 triệu đồng, "khiêm tốn" so với mức 7,8 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Triều An đạt 71 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của Triều An đạt 58 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là quý ghi nhận lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong cơ cấu doanh thu của Triều An, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 101 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,5%.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu của Triều An đạt 437 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 79,5 tỷ đồng.

Năm 2023 vừa qua, tổng lợi nhuận trước thuế của bệnh viện Triều An đạt 72,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 65 tỷ đồng. Bệnh viện trích 49 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Bệnh viện đã đặt ra những chỉ tiêu tài chính trong năm 2024 như doanh thu đạt 769,6 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 60,5 tỷ đồng. Vì thế, với kết quả quý 2/2024, Triều An đã hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu và đạt 95,8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Ông Trầm Bê là chủ tịch HĐQT bệnh viện Triều An từ ngày 29/5/2023. Sau khi ông Trầm Bê hoàn thành hai bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Thanh Cường), Đại hội đồng cổ đông Bệnh viện Triều An đã bầu ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời, ông Trầm Bê cũng là cổ đông của công ty khi sở hữu 4,85% vốn điều lệ bệnh viện.

Được thành lập từ năm 1999, bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tư ở Việt Nam.

Tới năm 2001, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động năm 2001 tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tới ngày 30/6, tổng số lượng nhân viên tại bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là 740 người.

Ông Trầm Bê là người Việt gốc Hoa, ngoài là chủ tịch bệnh viện, ông còn là đại gia từng thực hiện thương vụ thâu tóm Sacombank. Ông chính là người đứng sau nhóm cổ đông đa số (chiếm trên 51% cổ phần biểu quyết) đã ủy quyền cho Eximbank yêu cầu bầu lại toàn bộ ban lãnh đạo của Sacombank.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê còn nổi danh trong giới bất động sản, chứng khoán và vàng bạc đá quý…

