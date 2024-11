Berkshire tiếp tục bán 1/4 cổ phần Apple, Warren Buffett ‘ngồi’ trên đống tiền mặt lớn chưa từng có: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo báo cáo tài chính được công bố vào ngày 2/11, tập đoàn Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha đã ghi nhận khối tiền mặt tăng từ mức 276,9 tỷ USD trong quý 2 lên mức kỷ lục 325,2 tỷ USD tính đến cuối tháng 9.

Khối tiền mặt khổng lồ này tiếp tục tăng lên từ việc Nhà tiên tri xứ Omaha bán một phần lớn cổ phiếu. Cụ thể, Apple và Bank of America là hai cái tên mà Buffett lựa chọn cắt giảm. Berkshire đã bán khoảng 1/4 cổ phần của mình tại Apple trong quý 3, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp công ty này giảm quy mô đầu tư vào Nhà Táo. Trong khi đó, kể từ giữa tháng 7, Berkshire đã thu về hơn 10 tỷ USD từ việc bán khoản đầu tư lâu năm tại Bank of America.

Nhìn chung, nhà đầu tư lão làng này vẫn tiếp tục “xả hàng” với tổng giá trị 36,1 tỷ USD cổ phiếu trong quý 3.

Berkshire cũng không mua lại bất kỳ cổ phiếu công ty nào trong giai đoạn bán ra. Hoạt động mua lại cổ phiếu đã chậm lại vào đầu năm năm khi cổ phiếu Berkshire vượt trội hơn thị trường chung, đạt mức cao kỷ lục.

Tập đoàn này chỉ mua lại 345 triệu USD cổ phiếu của chính mình trong quý 2, thấp hơn đáng kể so với 2 tỷ USD được mua lại trong mỗi quý trước đó. Công ty tuyên bố rằng họ sẽ mua lại cổ phiếu khi Chủ tịch Buffett "tin rằng giá mua lại thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire".

Giá cổ phiếu Berkshire Hathaway từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: CNBC

Cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt xa mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 tính đến thời điểm hiện tại. Tập đoàn này đã vượt qua mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD trong quý 3 khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Trong quý thứ ba, lợi nhuận hoạt động của Berkshire đạt tổng cộng 10,1 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với năm trước do hoạt động bảo hiểm yếu kém. Theo FactSet, con số này thấp hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích.

Warren Buffett bán tháo cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh trong năm 2024. Các nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh nhẹ nhàng khi lạm phát giảm và Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, các nhà đầu tư lại lo lắng về thâm hụt tài chính đang tăng vọt mà không có ứng cử viên tổng thống nào sẽ cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề này. Buffett đã từng nói rằng ông sẽ bán một số cổ phiếu phòng trừ thuế tăng.

Theo CNBC