Bêu tên hàng loạt chủ đầu tư chây ì đóng phí bảo trì chung cư

UBND quận 8 (TPHCM) vừa có văn bản yêu cầu 14 chủ đầu tư các nhà chung cư trên địa bàn chuyển giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị.

Cụ thể, UBND quận 8 đề nghị chủ đầu tư các nhà chung cư trên địa bàn khẩn trương chuyển giao kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư cho Ban quản trị theo đúng quy định về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Các chung cư chậm bàn giao phí bảo trì, gồm chung cư Thanh Nhựt của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà Thanh Nhựt, chung cư Felisa Riverside của Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn, chung cư nhà ở xã hội Hưng Phát (tên thương mại là Green River Apartment) của Công ty TNHH 276 Ngọc Long…

Các chung cư chưa bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì, gồm chung cư Riverside Apartment (tên thương mại là Diamond Lotus Reverside) của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn, chung cư The Avilla của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thái Bảo, chung cư Mỹ Phúc của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phúc, chung cư Diamond Riverside của Công ty CP 577, chung cư Trương Đình Hội của Công ty CP Lê Minh M.C Dịch vụ Sản phẩm Hùng Thanh, chung cư Topaz City khối A - B và Topaz Elite Phoenix 1 của Công ty Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kinh doanh nhà Vạn Thái, chung cư Tars Residence (Song Ngọc) của Công ty TNHH May Song Ngọc, chung cư Conic Riverside của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Lĩnh Phong (CONIC)…

Chung cư Riverside Apartment (tên thương mại là Diamond Lotus Reverside) chưa bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho cư dân.

UBND quận 8 đề nghị Ban quản trị các chung cư khởi kiện chủ đầu tư tại Tòa án nhân dân các cấp nếu chủ đầu tư dự án chậm hoặc chưa bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì 2%. Trường hợp chủ đầu tư có dấu hiệu xâm phạm, chiếm dụng đến kinh phí bảo trì 2%, đề nghị Ban quản trị các chung cư căn cứ quy định pháp luật, xem xét lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, đến cuối quý I/2023 TPHCM có 1.635 chung cư, gồm 744 chung cư xây trước năm 1994 và 891 chung cư xây từ năm 1994 đến nay. Trong đó có 1.059 chung cư phải thành lập Ban quản trị nhưng đến nay mới chỉ có 862 chung cư có ban quản trị.

Về kinh phí bảo trì, hiện đã có 401 nhà chung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì và 227 chung cư chưa bàn giao kinh phí.

Trong số đó, có 43 chung cư đang tranh chấp kinh phí bảo trì vì chủ đầu tư cố tình không bàn giao, chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ hoặc cố tình né tránh, chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, không bàn giao cho Ban quản trị theo quy định.

Có chung cư, chủ đầu tư và Ban quản trị chưa thống nhất với nhau về số liệu kinh phí bảo trì hoặc có tranh chấp về quyền sở hữu trong nhà chung cư dẫn đến việc không thống nhất được số liệu kinh phí bảo trì cần phải bàn giao.

Theo UBND TPHCM việc quản lý, vận hành chung cư trên địa bàn còn xảy ra nhiều tranh chấp, do quy định pháp luật chưa quy định việc xác định rõ phần diện tích sử dụng chung, sở hữu chung trong hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án.

Mặt khác, việc xử phạt các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa đủ mạnh, chưa có tính răn đe và một số hành vi vi phạm chưa được quy định (chủ sở hữu không đóng kinh phí bảo trì , không đóng phí quản lý vận hành...).