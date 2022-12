BGI Topaz Downtown – "Làn gió ấm" của thị trường Huế

Trong bối cảnh vài năm trở lại đây số lượng dự án có đầy đủ pháp lý như BGI Topaz Downtown tại thành phố Huế rất ít ỏi, thì đây là một trong những nguồn cung phân khúc nhà phố, liền kề, biệt thự tại Huế trong thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Mức hấp thụ sản phẩm mạnh mẽ ngay tại lễ ra mắt dự án như một "làn gió ấm" đối với thị trường này.



Ông Hoàng Trọng Đức – Chủ tịch HĐQT BGI Group chia sẻ: "Lễ ra mắt chính thức dự án BGI Topaz Downtown là minh chứng cho cả một quá trình nỗ lực đầy tâm huyết của chủ đầu tư từ khi lập hồ sơ đầu tư cho đến khi dự án thành hình hài như ngày hôm nay".

Là đối tác tài trợ cho dự án, đại diện BIDV, Ông Trịnh Minh khánh – Phó Giám đốc BIDV Hà Nội cho biết: "Việc hoàn thành ký kết các hợp đồng hợp tác, tín dụng cho dự án Topaz Downtown đã mở ra cơ hội lớn cho toàn bộ các khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng các gói tài chính, tín dụng trong vay mua nhà tại BGI Topaz Downtown khi dự án đủ điều kiện mở bán. Đây cũng là minh chứng rõ nét thể hiện sự đồng hành, cam kết và hỗ trợ khách hàng của BIDV Hà Nội".



Ông Trịnh Minh Khánh – Phó Giám đốc BIDV Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh BGI)

Nằm tại tâm điểm khu A của khu đô thị mới An Vân Dương năng động, BGI Topaz Downtown được bao quanh bởi 4 tuyến quốc lộ lớn là những trục đường giao thông huyết mạch của thành phố Huế. Cận kề là các dự án trung tâm hành chính mới của tỉnh như tòa án nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, một phần trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, công viên thành phố…



Dự án cách trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đang xây dựng chưa đầy 300m và theo dự kiến, trung tâm thương mại này sẽ được đưa vào hoạt động năm 2024. Aeon Mall là công trình mang tính trọng điểm của thành phố Huế, được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, mà còn kiến tạo điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí cao cấp tại miền Trung.

"Tôi đại diện cho BGI Group đứng đây để chia sẻ với các quý vị đại biểu, quý khách hàng về những giá trị vô hạn đến từ dự án BGI Topaz Downtown của chúng tôi trong nay mai. Câu chuyện còn lại chính là thời điểm mà quý khách hàng, nhà đầu tư lựa chọn đưa ra quyết định đầu tư để có thể chớp được cơ hội vàng ở ngay giai đoạn đầu của chu kỳ sinh lời mà dự án mang lại" – Ông Hoàng Trọng Đức nhấn mạnh tại sự kiện.

Dự án BGI Topaz Down Town có quy mô gần 13ha với 211 sản phẩm bao gồm nhà phố thương mại (shophouse) và nhà ở liền kề.

Sản phẩm shophouse được thiết kế 4 tầng với kiến trúc hiện đại và hầu hết bám dọc tuyến đường rộng 26m giáp công viên thành phố, hướng trọn mặt tiền ra nhánh sông quy hoạch Như Ý, mặt đường Hoàng Quốc Việt sầm uất. Điểm vượt trội của sản phẩm nhà phố (shophouse) tại dự án này là sở hữu mặt tiền với chiều rộng 7m, thích hợp để thiết kế các mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp, đồng thời mang lại không gian sống thoáng rộng.

Trong khi đó, sản phẩm nhà ở liền kề được thiết kế 3 tầng sang trọng, đồng điệu và đều nằm trọn trên các tuyến đường rộng rãi, là sản phẩm dành cho mục đích thương mại và an cư của cư dân. Ngoài ra, dự án ôm vào lòng cộng đồng cư dân hiện hữu là yếu tố cộng hưởng gia tăng sự sầm uất của một khu đô thị thương mại.

Một điểm nhấn đặc biệt nữa tại BGI Topaz Downtown là sở hữu cao độ nền trung bình lên tới gần một mét so với hạ tầng hiện hữu. Điều này hứa hẹn mang lại giá trị sống cao hơn cho người dân Cố Đô Huế khi mà tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa bão ngày càng nghiêm trọng.

Được tư vấn kiến trúc bởi Zoo Studio do kiến trúc sư người Nhật Toshi Kawauchi sáng lập, mỗi sản phẩm bất động sản tại dự án được xây dựng với giải pháp kiến trúc "riêng tường – riêng móng" khác biệt so với các dự án. Về không gian nội thất, ngoài việc phân khu chức năng mang tính ứng dụng cao, các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng đến việc tạo không gian sinh hoạt chung, không gian thờ tự trong mỗi căn nhà. Những chi tiết này cho thấy sự chuyên nghiệp của đơn vị phát triển dự án vì sự am tường về tâm lý và tính cách của người dân xứ Huế. Đây là điểm cộng đáng kể giúp cho dự án BGI Topaz Downtown chinh phục được khách hàng, đặc biệt là người dân Huế.

Ngoài ra, với chính sách bán hàng hấp dẫn như chia tiến độ thanh toán chia thành 16 đợt nhằm hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính, chính sách hỗ trợ ngân hàng ưu việt… có thể nói Chủ đầu tư BGI Group đã tác động mạnh mẽ đến quyết định đầu tư của khách hàng.

Sự kiện chính thức ra mắt dự án và mở bán thành công không chỉ chứng minh cho sức nóng của dự án BGI Topaz Downtown mà còn là năng lực, uy tín của chủ đầu tư, khi Liên danh BGI Group và IUC Group đang tiếp tục phát triển dự án BGI Topaz Garden quy mô 25ha cũng nằm tại thành phố Huế dự kiến sẽ ra mắt thị trường ngay đầu năm 2023.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt chính thức và mở bán dự án: