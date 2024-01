Bí ẩn về khu rừng dưới nước tại hồ Kaindy của Kazakhstan

Hồ Kaindy nằm trong Công viên Quốc gia Hồ Kolsai, cách Almaty, thành phố lớn nhất ở Kazakhstan, khoảng 130 km. Một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của hồ Kaindy, trải dài khoảng 400 mét và chìm sâu 30 mét ở điểm sâu nhất, là những cây vân sam vẫn được bảo quản rất tốt dưới nước, thậm chí sau hơn một thế kỷ. Điều này là do nước rất lạnh (hồ nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển), khoảng 6 độ C ngay cả trong mùa hè, làm chậm quá trình phân hủy.