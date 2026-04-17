Bị bỏ quên trên xe ô tô, bé gái 2 tuổi tử vong

Theo Như Quỳnh | 17-04-2026 - 13:41 PM | Xã hội

Bị bố bỏ quên trên xe ô tô nhiều giờ, bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm.

Sáng 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 16-4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi tới lớp mầm non. Tuy nhiên, sau đó anh Đ. quên đưa con đến trường mà điều khiển xe đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc bình thường.

Đến khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe ô tô thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên gọi anh Đ. ra mở xe thì phát hiện cháu nhỏ đã tím tái. Mọi người liền đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Lộc, nhận được thông tin, sáng nay 17-4, địa phương đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ Nổi bật

Người phụ nữ ở Hà Nội mất trắng 82 tỷ vì chiêu lừa tinh vi: Kịch bản lừa đảo mới cực kỳ nguy hiểm

Người phụ nữ ở Hà Nội mất trắng 82 tỷ vì chiêu lừa tinh vi: Kịch bản lừa đảo mới cực kỳ nguy hiểm Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe

13:19 , 17/04/2026
Tìm bị hại của đường dây chế thuốc giả, gắn mác 'Đông y gia truyền 4 đời'

Tìm bị hại của đường dây chế thuốc giả, gắn mác ‘Đông y gia truyền 4 đời’

12:24 , 17/04/2026
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

11:48 , 17/04/2026
Bầu trời Hà Nội tối sầm lúc 9h, mưa dông bao phủ khắp nơi

Bầu trời Hà Nội tối sầm lúc 9h, mưa dông bao phủ khắp nơi

11:19 , 17/04/2026

