Bị cáo nhiều lần từ chối nhận tiền của Việt Á phải nhận quyết định khởi tố vào ngày nghỉ hưu

Nguyễn Thành Danh.

Từng là công dân tiêu biểu của tỉnh

Chiều 9/1, trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Danh , cựu Giám đốc CDC Bình Dương , luật sư cho biết sau khi VKS luận tội và đề nghị mức án 10 tháng 4 ngày bằng với thời điểm tạm giam, bản thân luật sư rất vui mừng.

Theo luật sư, sai phạm tại CDC Bình Dương hoàn toàn khác biệt và rất đặc biệt với các trường hợp khác tại vụ án này.

Khác biệt là trong vụ án được VKS xác định là điển hình “lợi ích nhóm” với quy mô xảy ra từ cơ quan, bộ, ngành trung ương đến địa phương, thì các bị cáo tại CDC Bình Dương, trong đó có bị cáo Danh là cá nhân trong tuyến đầu chống dịch lại không vụ lợi, nhưng vì không có chuyên môn kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu để ngăn cản chủ trương, chỉ đạo sai của cấp trên nên đã để xảy ra sai phạm.

Bên cạnh đó, bị cáo Danh không chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với Công ty Việt Á , VNDAT thông đồng, cung cấp hồ sơ kỹ thuật báo giá cho đơn vị thẩm định.

Vị luật sư cũng nhắc lại bối cảnh tình hình dịch bệnh năm 2021 vô cùng đặc biệt với tỉnh Bình Dương, những khó khăn, áp lực, quy mô lây nhiễm là vô cùng to lớn, là địa phương có ca nhiễm lớn thứ 2 trong cả nước nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp, chiếm gần 1%. Do đó, luật sư mong HĐXX xem xét, ghi nhận cho bị cáo Danh và các bị can khác tại CDC Bình Dương phạm tội do hoàn cảnh và tình thế bức thiết.

Nói về tình tiết giảm nhẹ, luật sư bào chữa thông tin, bị cáo Danh đã ý thức được sai phạm của bản thân và nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả. Năm 2020 bị cáo Danh được tuyên dương là 1 trong 10 công dân tiêu biểu của tỉnh.

Đến nay, ngoài cơ quan là CDC Bình Dương thì Sở Y tế tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi trong thời điểm dịch bệnh, bị cáo danh túc trực 24/24, 7/7 ở cơ quan trong nhiều tháng.

“Mong HĐXX lưu tâm đến hoàn cảnh, mục đích phòng chống dịch bệnh giữ mạng sống cho nhân dân” - luật sư bào chữa nói.

Vị luật sư cũng cho rằng, bị cáo Danh là người chính trực, liêm khiết, không nhận tiền của doanh nghiệp đây cũng là một điểm sáng của vụ án, một người từ chối nhận tiền mà không ai biết.

“Tôi xem đây là nhân cách đáng kính trọng, đáng tiếc là thời điểm đó bị cáo Danh đã xin nghỉ hưu sớm, nhưng rất nghiệt ngã là ngày nhận quyết định nghỉ hưu lại là ngày nhận quyết định khởi tố bị can” - vị luật sư bào chữa cho biết bị cáo “khó khăn không chùn bước, tiền bạc không thể lung lay”, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ chối nhận 4,2 tỷ đồng hoa hồng

Tại phiên toà trước đó, bản luận tội của VKS bị cáo Nguyễn Thành Danh đã nhiều lần từ chối nhận tiền của Việt Á. Ngoài ra trong quá trình công tác, bị cáo Danh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và có nhiều thành tích. Đại diện CDC Bình Dương cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Danh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, 38 bị can trong vụ án liên quan đến Việt Á, bao gồm nhiều người có chức vụ và quyền hạn, đã nhận tiền "hoa hồng" và phần trăm ngoài hợp đồng từ Phan Quốc Việt mỗi khi công ty này ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương và Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh đã từ chối 4,2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Công ty Việt Á.

Dù đã từ chối nhận tiền "hoa hồng", nhưng ông Nguyễn Thành Danh vẫn bị khởi tố và truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vẫn theo cáo trạng, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới là Lê Trung Nguyên tổ chức việc ứng trước kit xét nghiệm cho CDC Bình Dương và thực hiện thanh toán sau đó theo giá mà Việt Á đề xuất, vi phạm quy định pháp luật. Tổng cộng, Phan Quốc Việt và Lê Trung Nguyên đã hợp tác với CDC Bình Dương để thanh toán tiền cho 5 gói thầu, ký 7 hợp đồng trị giá gần 83 tỷ đồng, gây thiệt hại 55,7 tỷ đồng cho Nhà nước.

Sau khi nhận tiền từ CDC Bình Dương, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới chia phần trăm ngoài hợp đồng cho một số cá nhân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Danh và ông Nguyễn Hồng Chương đã từ chối nhận số tiền này.

Về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, cáo trạng xác định rằng ông Danh đã thống nhất với Việt Á và công ty VNDAT về việc mượn kit xét nghiệm COVID-19, test tách chiết và vật tư y tế từ CDC Bình Dương để sử dụng trước, sau đó thực hiện thủ tục đấu thầu để Việt Á trúng thầu. Ông cũng đã chỉ đạo lập danh mục mua sắm, ghi rõ loại kit xét nghiệm với hãng sản xuất là Việt Á, tạo lợi thế cho Việt Á trong việc trúng thầu.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, ông Nguyễn Thành Danh đã ký giấy rút dự toán ngân sách để thanh toán tiền cho 5 gói thầu, ký 7 hợp đồng trị giá gần 83 tỷ đồng theo giá mà Việt Á đề xuất, gây thiệt hại 55,7 tỷ đồng cho Nhà nước.