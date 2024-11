Bị cư dân mạng tố cáo ẩn danh trên hội nhóm Facebook, người phụ nữ lừa đảo 500 triệu đồng bị Công an bắt

Ảnh đối tượng Nông Thị Duyên tại cơ quan điều tra (Nguồn: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Theo đó, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Thị Duyên (sinh năm 1979, trú tại thôn Pác Khiếc, xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bình Gia phát hiện hội nhóm Facebook "Hội mua bán cây... Miền Bắc" có nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngày 20/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đối với hội nhóm trên, các trinh sát phát hiện tài khoản có tên "T.N" đăng tải nội dung tố cáo người có địa chỉ tại xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn lừa đảo bằng hình thức tìm người có nhu cầu mua cây dược liệu sau đó đưa ra thông tin giả mạo, yêu cầu người mua phải chuyển tiền cho mình.

Qua xác minh lực lượng trinh sát thuộc đội Cảnh sát điều tra về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Bình Gia đã xác định sơ bộ đối tượng thực hiện hành vi, tuy nhiên với tài liệu và chứng cứ thu thập được chưa đủ kết luận về người và hành vi phạm tội.

Tiếp tục thực hiện công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20/9, Công an trinh sát phát hiện hai tài khoản ẩn danh đăng tải trên hội nhóm "Hội mua bán cây... Miền Bắc" với nội dung "Bà Nông Thị Duyên, Hưng đạo, Bình Gia… lừa đảo ông Dê ở tỉnh Yên Bái hơn 100 triệu…” và nội dung "ông Sùng A Dình ở tỉnh Yên Bái bị bà Duyên lừa mua rừng số tiền hơn 300 tr đồng mọi người chú ý" trên Facebook.

Công an nhận định những nội dung đăng tải trên đều hướng đến một đối tượng trên địa bàn huyện Bình Gia, đối tượng bị đăng tải trên rất tinh vi, xảo quyệt, số tiền lừa đảo lớn không thể xác minh và làm rõ bằng các biện pháp thông thường.

Ngày 22/10, Thượng tá Hoàng Văn Triều - Trưởng Công an huyện Bình Gia đã chỉ đạo xác lập chuyên án đồng thời thành lập Ban chuyên án để đấu tranh và làm rõ với hành vi của đối tượng.

Bằng nỗ lực của các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh Tế và Ma túy và Công an xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ quan trọng để chứng minh về hành vi phạm tội của đối tượng và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

Bước đầu đã xác định đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với ông Nguyễn Hữu Trị (sinh năm 1980, trú tại Quảng Ninh) số tiền 9,7 triệu đồng; ông Sùng A Dê (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Yên Bái) số tiền 160 triệu đồng; ông Sùng A Dình (sinh năm 1975 trú tại tỉnh Yên Bái) số tiền 316 triệu đồng.

Qua quá trình đấu tranh, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra đối tượng Nông Thị Duyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Bình Gia đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ án.