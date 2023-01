Bị hỏi 'liệu có tồn tại những tỷ phú có đạo đức không' Bill Gates đáp trả sâu cay

Trong buổi giao lưu hỏi đáp Ask Me Anything (AMA) lần thứ 11 trên diễn đàn Reddit mới đây, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã chia sẻ quan điểm của mình về sự giàu có. Nhà sáng lập Microsoft cũng mời người dùng Reddit đặt câu hỏi liên quan đến Quỹ từ thiện Gates & Melinda Gates cũng như những điều khiến ông hào hứng vào năm 2023.

Cụ thể, một người dùng dùng Reddit có biệt danh “mspalandas” đã hỏi nhà đồng sáng lập Microsoft liệu có tồn tại những tỷ phú có đạo đức hay không. Đáp lại, Bill Gates nói giàu có sẽ dễ dàng khiến bất kỳ ai trở nên lỗi thời.

“Giàu có sẽ dễ dàng khiến bạn mất bớt sự cảm thông. Nhưng động lực để thành lập các công ty mới vẫn là một điều tốt. Ngay cả khi thuế tăng lên, tôi vẫn sẽ chẳng 'cấm' bất kỳ ai trở thành tỷ phú cả. Đó là ý kiến của riêng tôi”, Bill Gates trả lời.

Trước đó, trong Ask Me Anything hồi năm 2019, Bill Gates cũng có những chia sẻ về sự giàu có. Ông cho rằng chúng đã giúp mình trở nên hạnh phúc hơn so với tầng lớp trung lưu.

“Tôi không phải suy nghĩ về các khoản chi. Dẹp bỏ được các mối lo về tài chính thực sự là điều đáng mừng”, Bill Gates nói. Dẫu vậy, nhà đồng sáng lập Microsoft cũng khẳng định: “Dĩ nhiên, bạn không cần tới 1 tỷ USD để đạt đến ngưỡng cửa đó. Chúng ta cần giảm tốc đà tăng chi phí y tế và giáo dục để ai cũng có thể tiếp cận”.

Quan điểm về sự giàu có đã được tỷ phú Bill Gates chia sẻ trong buổi giao lưu hỏi đáp tại diễn đàn Reddit mới đây.

Lần AMA mới đây, Bill Gates cho biết bản thân đã dành thời gian suy ngẫm về điều quan trọng nhất khi năm mới bắt đầu. Tin vui là vị tỷ phú này sẽ lên chức ông nội trong năm nay.

“Tôi nghĩ người giàu nên đóng thuế nhiều hơn và cho đi một phần tài sản”, nhà sáng lập Microsoft cho biết.

Hồi năm ngoái, nhà từ thiện này đã cam kết quyên tặng tài sản của mình cho Quỹ từ thiện Gates. Ông đã thành lập The Giving Pledge cùng với Warren Buffett và Melinda Gates vào năm 2010 để khuyến khích các tỷ phú cho đi phần lớn tài sản của họ.

“Trong tương lai, tôi dự định dùng toàn bộ số tiền mình có cho quỹ từ thiện. Tôi sẽ dần rời khỏi danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới”, Bill Gates khẳng định.

Theo Business Insider, Gates vốn đã có ý định cho đi toàn bộ tài sản của mình từ lâu. Ông thậm chí còn không có ý định để lại tài sản thừa kế cho con cái.

“Việc để lại tài sản thừa kế cho con cái là không tốt. Thế hệ tương lai sẽ không có động lực làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội”, Gates nhận định.

Được biết hồi tháng 7/2022, nhà sáng lập Microsoft tuyên bố sẽ ủng hộ 20 tỷ USD vào Quỹ Bill và Melinda Gates. Điều này nâng tổng số tài trợ lên 70 tỷ USD, qua đó đưa đây trở thành quỹ từ thiện lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi dự định tăng mức quyên góp hàng năm từ 6 tỷ USD lên 9 tỷ USD vào năm 2026. Để làm được điều đó, ngay từ tháng này tôi sẽ chi 20 tỷ USD để tài trợ cho quỹ”, Gates chia sẻ.

Bill Gates đầu tư vào đất nông nghiệp để tạo việc làm và tăng năng suất.

Trong buổi giao lưu hỏi đáp, Bill Gates cũng nhận được câu hỏi về việc mua quá nhiều đất nông nghiệp. Ai nấy đều cho rằng Gates đang thực hiện một kế hoạch bí mật. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bác bỏ mọi nghi ngờ.

Gates cho biết ông sở hữu chưa đến 1/4.000 đất nông nghiệp của Mỹ và việc đầu tư vào nông nghiệp chỉ nhằm tạo việc làm cho người lao động và tăng năng suất.

“Tôi chỉ sở hữu chưa đến 1/4000 diện tích đất nông nghiệp của Mỹ. Tôi đầu tư vào những trang trại nông nghiệp để tăng năng suất cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Chẳng có âm mưu gì đâu. Tất cả điều này đều được tạo ra bởi một đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp”, Bill Gates trả lời.

Trước đó, việc Bill Gates mua quá nhiều đất đã khiến các công tố viên liên bang buộc phải can thiệp sau khi số lượng các lá đơn khiếu nại của người dân ngày một nhiều.

“Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin từ khắp tiểu bang chứ không riêng gì những khu vực lân cận. Nhiều người đang tỏ rõ sự khó chịu, trong khi số khác thì lấp lửng’’, Doug Goehring, Ủy viên Nông nghiệp Bắc Dakota chia sẻ.

Đáp lại, Bill Gates tuyên bố “nhóm đầu tư” của ông đứng sau các vụ mua bán và chúng có liên quan đến công cuộc phát triển hạt giống và nhiên liệu sinh học.

“Ngành nông nghiệp rất quan trọng. Với những hạt giống cho năng suất cao, chúng ta có thể hạn chế nạn phá rừng và giúp châu Phi đối phó với những khó khăn về biến đổi khí hậu. Vẫn chưa rõ những loại nhiên liệu sinh học này rẻ đến mức nào, nhưng nếu đúng là vậy, thì chúng có thể được dùng để giải quyết lượng khí thải từ ngành công nghiệp hàng không và xe tải”, Bill Gates nói.

Hồi năm ngoái, Land Report tiết lộ rằng Bill Gates đã xây dựng một danh mục đầu tư đất nông nghiệp khổng lồ trải dài khắp 18 bang của Mỹ. Một số khu đất lớn có thể kể đến như khu đất ở Louisiana (28.000 hecta), Arkansas (19.000 hecta) và Nebraska (8.000 hecta). Ngoài ra, ông còn có cổ phần trong 11.000 hecta đất chuyển đổi ở phía tây Phoenix (Arizona).

Theo: New York Post, Yahoo!Finance