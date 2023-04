Bị khách hàng tố thịt bò "có sán ngoe nguẩy", GoGi House tung kết quả kiểm nghiệm cùng cam kết nguồn nhập khẩu rõ ràng

Ngày 12/4, trên mạng xã hội lan truyền một bài đăng tố thịt nướng được phục vụ tại nhà hàng lẩu nướng Gogi House (chi nhánh Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội) có sán.

Theo bài đăng này, một khách hàng đã phát hiện vật thể được cho là sán bò ra từ miếng thịt và phản hồi vụ việc với nhân viên. Tuy nhiên, nhân viên nhà hàng đã giải thích vật thể lạ này không phải là sán, mà là phần động mạch của thịt bò.

"Nhân viên lại khăng khăng cho rằng đó là gân của thịt, không phải sán", trích nội dung bài đăng của vị khách.

Hình ảnh khách hàng chia sẻ và cho rằng có sán "bò ra từ miếng thịt" khi dùng bữa tại nhà hàng GoGi House.

Nhằm làm rõ sự việc này, phía nhà hàng đã gửi mẫu thịt có vật thể lạ tới Cơ quan Kiểm nghiệm thuộc Cục Thú y-Trung tâm chuẩn đoán Thú Y Trung Ương. Theo kết quả được công bố, mẫu vật trong thịt trên không phải là mẫu ký sinh trùng mà là thành phần tự nhiên của thịt .

Đồng thời, chuỗi Nhà hàng GoGi House cũng khẳng định các sản phẩm thịt bò được phục vụ tại chuỗi nhà hàng GoGi House là nguồn nhập khẩu chính ngạch và qua 2 lần kiểm tra của Cơ quan nhà nước (tại nước xuất khẩu và tại Việt Nam) mới được thông quan.

Kết quả kiểm nghiệm của Cơ quan Kiểm nghiệm thuộc Cục Thú y-Trung tâm chuẩn đoán Thú Y Trung Ương

Nhà hàng cũng cho biết trường hợp trong thịt bò nhập khẩu có lẫn gân, động mạch, tĩnh mạch bị nghi là vật thể lạ là khá phổ biến trong quá trình sơ chế, chế biến.

Cụ thể, "dựa trên xem xét của phòng R&D Canada và Mỹ, đây là một phần của mạch máu/động mạch thực tế. Hình ảnh cũng được chia sẻ với một số nhà khoa học chuyên ngành thịt Canada và Mỹ và tất cả đều đồng ý rằng vật thể này là một phần của hệ thống mạch máu.

Đồng thời, toàn bộ sản phẩm thịt bò Canada xuất khẩu chính ngạch được kiểm soát khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống nông nghiệp Canada từ cơ quan chính phủ CBGA trên từng con bò trước, trong và sau khi giết mổ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường quốc tế và Việt Nam".

Theo chia sẻ của thầy PGS, TS KH Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Giảng viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm cho biết: “Về cơ bản sợi ống động mạch hay mạch quản là dạng mạch máu, màu hồng, đỏ hoặc thâm đen (do đọng tiết). Người ta có thể dễ hiểu lầm mạch máu là sán vì có thể là do tâm lý (tâm lý sợ sệt của người dân cho một số vụ đã xảy ra) và có thể do hình thù một vài trường hợp trông gần giống giun.

Đặc biệt, trong thịt bò thịt lợn, sán có màu trắng, dẹt; còn giun không sống được trong cơ thịt, người dân có thể phân biệt dễ dàng với mạch máu bởi đặc điểm đó. Ở các nước phát triển có nền nông nghiệp tiên tiến, hầu như không có giun sán trong động vật nuôi. Sản phẩm phải được kiểm tra, kiểm nghiệm kỹ mới có đủ điều kiện xuất khẩu, sang Việt Nam lại được kiểm dịch nhập khẩu. Đặc biệt đối với các sản phẩm thịt đông lạnh, giun sán đều không thể sống được trong môi trường như vậy”.