Bi kịch cuộc đời của vị chủ tịch phá sản 3 công ty phải đi nhặt rác: Khi giàu có thì tuyệt giao với gia đình, lúc nghèo khó vợ nhất quyết không nhận mặt

Vào khoảng tháng 1 năm 2022, một đoạn video về người đàn ông đầu tóc bù xù, run rẩy vì lạnh ở công viên Thẩm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc được lan truyền trên mạng xã hội nước này và thu hút nhiều lượt xem. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông trong đoạn video chính là Khương Nguyên Trần (75 tuổi) quê ở Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc.

Trước đó, tình nguyện viên của chương trình "Let love come home" đã tìm thấy ông đang đi lang thang trên đường phố ở quận Long Cương. Chia sẻ với The paper, người phụ trách chương trình cho biết dân cư địa phương đã nhìn thấy người đàn ông này lang thang ở đây từ 2 năm trước.

Sau khi trò chuyện và tìm hiểu, các tình nguyện viên bất ngờ khi biết rằng trước khi rời vào cảnh này, ông từng là một doanh nhân nổi tiếng và giàu có. Sau khi làm ăn thất bại và vỡ nợ, ông lang thang khắp nơi để kiếm sống.

Chủ tịch của 3 công ty rơi vào cảnh phá sản

Ở những ngày đầu khởi nghiệp, Khương Nguyên Trần đã mở một công ty quần áo ở Yên Đài. Sau đó ông đến Hồng Kông (Trung Quốc) và thành lập tập đoàn Shenglong Hồng Kông. Về sau ông chuyển đến Thâm Quyến, lập ra công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến và giữ chức chủ tịch.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp ông sở hữu tài sản ròng ước tính hàng chục triệu nhân dân tệ với đội ngũ nhân sự lên đến hàng trăm người. Trong một cuộc phỏng vấn trước truyền thông, ông từng cho biết đã mở rộng các công ty của mình sang Nội Mông và một số địa phương khác ở Trung Quốc.

Ông Khương từng là một doanh nhân nổi tiếng

Theo báo cáo từ trang web Tianyan Cha cho thấy Khương Nguyên Trần đóng vai trò pháp lý của 3 công ty trong đó gồm công ty TNHH Công ty thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến, Công ty TNHH Thực phẩm Shenglongda Thâm Quyến và Công ty TNHH Thực phẩm Yanbian Longda. Giấy phép của 2 trong số 3 công ty đã bị thu hồi. Tuy nhiên khi phóng viên của The Paper gọi điện cho công ty thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến cũng không thể liên lạc được.

Theo kết quả truy vấn của Mạng tiết lộ thông tin điều hành Trung Quốc, vào tháng 2/2017 Công ty Shenglongfa Thâm Quyến đã bị liệt vào danh sách doanh nghiệp không trung thực. Các sản phẩm của công ty bị hạn chế tiêu thụ.

Trước khi rơi vào cảnh lang thang, Khương Nguyên Trần cho biết để mở rộng kinh doanh ông đã vay tiền ngân của ngân hàng. Do nhà cung cấp nợ tiền nên chuỗi vốn bị đứt, không trả được số nợ, ông rơi vào cảnh phá sản. Cũng đi đòi nợ khắp nơi nhưng ông không tìm được ai. Công ty phá sản, ông buộc phải ra đường kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

Vợ từ chối nhận chồng vì một lý do

Ông Khương bắt đầu lang thang trên đường phố Thâm Quyến từ năm 2020. Ông thường nhặt phế liệu từ các thùng rác để bán hoặc xin ăn, chất đống đồ đạc nhặt được rồi dựng thành lều ở tạm. Ban đêm, ông thường ngủ ở các ghế dài tại công viên. Theo truyền thông quốc gia này, từ năm 1990 sau khi đến Hồng Kông làm ăn, với những bóng hồng vây quanh, đó cũng là lúc doanh nhân này tuyệt giao với gia đình ở quê nhà.

Ông Khương sống lang thang sau khi phá sản. Ảnh chụp màn hình

Vợ của ông Khương đã ngoài 70 tuổi, đang sống ở Sơn Đông. Bà bị bệnh nằm liệt giường và rất khó đi lại. Khi tình nguyện viên liên lạc với người nay, bà chia sẻ, khi còn trẻ ông ấy không quan tâm đến gia đình, không làm tròn trách nhiệm của người cha nên bà không muốn đưa ông về nhà. "Hơn 20 năm ông không hề liên lạc hay có trách nhiệm gì với gia đình. Tôi đã vất vả để nuôi con, giờ sức khỏe mới như thế này. Ai đáng thương hơn?", người phụ nữ nói.



Khương Nguyên Trần có 2 con trai và một con gái. Họ đều tốt nghiệp đại học danh tiếng và có công việc ổn định. Các con của ông nơi rằng dù rất bất ngờ khi nghe thông tin hiện tại về bố nhưng họ không muốn nhắc đến nỗi đau trong quá khứ.

Người con trai nói rằng chưa bao giờ gia đình bỏ rơi cha. "Chúng tôi từng liên lạc với ông vài năm trước nhưng sau đó mất hẳn thông tin. Không ai nghĩ ông lại đi lang thang và sống vất vả như thế", vị này nói.

Vào ngày 21/1 khi tổ chức phi lợi nhuận "Let love come home" đưa ông Khương về nhà. Khi đến ga Bắc Thanh Đảo, con trai và con rể của ông đã ra đón ông.

