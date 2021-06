Bí kíp nhà vô địch MAScham – 2 tháng tranh tài, X2 tài khoản

Để đạt được tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước như vậy, nhà đầu tư đã có những chiến lược hay bí quyết đầu tư nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với nhà đầu tư dành chiến thắng chung cuộc tại MAScham 2021 mùa 1 lần này, đó là chị Phạm Thị Thảo, khách hàng Top 1 bảng Premier League với tỷ suất lợi nhuận cao nhất 117.29%.



Phóng viên Mirae Asset (PVMAS): Chị bước vào thị trường chứng khoán như thế nào? Với kết quả là quán quân cuộc thi với tỷ lệ lợi nhuận đạt 117.29% trong 2 tháng, đây là con số rất ấn tượng. Thành công này đến với chị ngay lập tức hay chị cũng đã trải qua nhiều lần thử thách?

Nhà đầu tư (NDT): Mặc dù thuộc thế hệ 9x nhưng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Từ khi còn là sinh viên đại học, tôi đã theo dõi và tìm hiểu, thử nghiệm đầu tư với số vốn ban đầu rất nhỏ. Trong thời gian đó, tôi đã trải qua khá nhiều thử thách và cũng phạm phải những sai lầm. Tuy nhiên, sai lầm là cơ hội để tôi rút ra bài học, kinh nghiệm. Đến nay, tôi vẫn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và tự hoàn thiện phương pháp đầu tư của riêng mình.

PVMAS: Để đạt thành tích vượt trội 117.29% lợi nhuận trong 2 tháng, chắc chắn là chị đã chọn những cổ phiếu vượt trội hơn so với thị trường, cách thức chị lựa chọn cổ phiếu như thế nào? Dựa trên những tiêu chí gì?

NDT: Tôi tập trung vào tìm hiểu những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi theo quý và theo năm. Trong những đợt tăng giá vừa qua, những ngành, những cổ phiếu có sự tăng giá mạnh là những cổ phiếu có sự tăng trưởng mạnh từ doanh thu và lợi nhuận như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản khu công nghiệp…

PVMAS: Quả thật, để lựa chọn được một doanh nghiệp tốt đã khó, để thành công trong giao dịch, việc lựa chọn thời điểm để quyết định mua là yếu tố sống còn. Chị quyết định yếu tố này như thế nào?

NDT: Đúng vậy, chúng ta đã chứng kiến nhiều cổ phiếu cơ bản tốt nhưng lại không tăng giá, hoặc khi thị trường chung giảm thì gần như tất các cổ phiếu đều giảm. Vì vậy, xác định thời điểm tham gia là yếu tố tiên quyết để kiếm được tiền. Tôi chỉ tham gia khi xu hướng thị trường là tăng. Tôi không suy đoán, mà hành động theo thị trường. Một câu thần chú của tôi: "Trade what you see, not what you think". Hãy giao dịch theo thị trường mách bảo, chứ không áp đặt suy nghĩ của mình vào thị trường.

PVMAS: Có những giai đoạn thị trường xảy ra tình huống ngoài dự đoán, giá cổ phiếu đi ngược với dự báo ban đầu, chị làm gì trong các tình huống như vậy?

NDT: Luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch từ đầu, trước khi mua tôi đã chuẩn bị kịch bản nếu giá không tăng như kỳ vọng thì làm gi? thoát ra vùng giá nào? Cắt lỗ mức nào? Tương lai ko ai biết, điều tất cả các nhà đầu tư có thể làm là kiểm soát rủi ro tại thời điểm hiện tại. Tuân thủ kỷ luật trong giao dịch, trong đó, quản trị rủi ro khi giá cổ phiếu biến động ngược xu hướng là yếu tố giúp nhà đầu tư sống sót với thị trường lâu dài. Tôi xây dựng và luân thủ theo nguyên tắc cắt lỗ của bản thân. Tôi không bao giờ để lỗ quá 3 – 5% /giao dịch.

PVMAS: Qua cuộc thi, ngoài tỷ xuất sinh lời cao 117.29 %, những lợi ích và giá trị mà cuộc thi mang tới cho chị là gì?



NDT: Thật sự thì tôi đã tham gia 2 vòng của MAScham rồi, năm ngoái tôi cũng có tham gia khi công ty tổ chức lần đầu tiên. Khi tham gia MAScham, tôi vẫn giao dịch thật như thông thường, lại nhận giải thưởng lớn nên tôi cảm thấy rất vui. Đặc biệt, giá trị lớn hơn cả đó là tôi có cơ hội kiểm nghiệm chiến lược đầu tư, phương pháp giao dịch của mình khi so sánh với các phương pháp giao dịch của những nhà đầu tư khác trong cuộc thi.

