Bí mật của Châu Tinh Trì được tiết lộ: Đã phẫu thuật thẩm mỹ, từng yêu say đắm mỹ nhân này nhưng không thành?

Theo truyền thông Hong Kong, Trung Quốc, đạo diễn Vương Tinh vừa mở kênh Youtube "Wong Jing Laughs and Sees Jianghu" để nói về sự nghiệp điện ảnh và những bí mật showbiz sau hơn 50 năm làm phim.

Đạo diễn Vương Tinh.

Mở đầu, vị đạo diễn 69 tuổi gây chú ý khi chia sẻ một số câu chuyện gia đình, tình yêu của Châu Tinh Trì. Đặc biệt, ông còn tiết lộ "Vua hài" đã làm phẫu thuật cắt mắt hai mí khi mới vào làng giải trí. Vì lý do này, sao nam có một thời gian ở ẩn. Trong lúc đó, ông được bạn gái chăm sóc, mang cơm tới mỗi ngày.

Hiện tại, cụm từ khóa "Tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Châu Tinh Trì" đang lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 230 nghìn lượt truy cập và bình luận. Đông đảo cư dân mạng đều chia sẻ rằng họ vô cùng bất ngờ khi biết nghệ sĩ đã "can thiệp dao kéo" gương mặt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều từ phía Vương Tinh. Châu Tinh Trì vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này với truyền thông.

Vương Tinh và Châu Tinh Trì từng có mối quan hệ thân thiết.

Đạo diễn tiết lộ Châu Tinh Trì từng cắt mí.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng Vương Tinh đang thiếu tinh tế, kém duyên khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư của Châu Tinh Trì một cách công khai.

Cũng trong video lần này, nam đạo diễn nhắc đến những mối tình cũ của Châu Tinh Trì. Theo lời Vương Tinh, Châu Tinh Trì từng hẹn hò diễn viên La Huệ Quyên. Đây là mối tình đầu cũng là người phụ nữ duy nhất đạo diễn Hong Kong công khai hẹn hò. Tuy nhiên, sau 3 năm mặn nồng, cả hai chia tay vì nam diễn viên chưa xác định cưới, trong khi La Huệ Quyên muốn ổn định gia đình. Năm 2008, La Huệ Quyên kết hôn với một doanh nhân, cô qua đời năm 2012 vì bệnh ung thư.

Ngoài ra, Vương Tinh tiết lộ Châu Tinh Trì từng trúng tiếng sét ái tình với một mỹ nhân khác trong Cbiz. Tuy nhiên, giai đoạn này, mối quan hệ của ông và Châu Tinh Trì không tốt nên cả hai không chia sẻ nhiều về chuyện đời tư.

Châu Tinh Trì vào vai Châu Tinh Tổ, có khả năng nhìn xuyên thấu đồ vật trong "Thần bài".

Vương Tinh kể lại, ông và Châu Tinh Trì lần đầu tiên gặp nhau vào năm 1989. Lúc này, Châu Tinh Trì mở lời hỏi ông có cơ hội hợp tác hay không và Vương Tinh đã nói sẽ cân nhắc, đồng thời ông khuyên Châu Tinh Trì nên lựa chọn những bộ phim phù hợp, nếu không sẽ khó nổi tiếng. Năm sau, trong lúc Vương Tinh đến Singapore quay phim, ông nhận được thông tin bộ phim God of Gamblers (Thần bài) do Châu tinh Trì đóng vai chính thành công vang dội, Vương Tinh bắt đầu hợp tác với ông trong bộ phim God of Gamblers 2 (Thần bài 2). Những năm sau đó, cặp đôi đạo diễn - diễn viên này tiếp tục hợp tác trong những dự án như: Chuyên gia xảo quyệt, Đặc cảnh uy long, Lộc đỉnh ký,...

Qua những lần hợp tác, cặp đôi đạo diễn - diễn viên dần trở nên thân thiết, họ xem nhau như bạn tốt, thoải mái trò chuyện, chia sẻ với nhau về mọi thứ. Châu Tinh Trì đã kể cho Vương Tinh nghe rất nhiều chuyện riêng tư, về hoàn cảnh gia đình thuở nhỏ, tình yêu và cả chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.



Tuy nhiên, đến năm 1992, mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa. Theo lời Vương Tinh, lý do là cả hai không cùng suy nghĩ, lý tưởng. Châu Tinh Trì không thích bị kiểm soát, muốn làm đạo diễn.

Diện mạo của Châu Tinh Trì trong vài năm trở lại đây.

Những năm trở lại đây Châu Tinh Trì ngừng đóng phim, chuyên tâm làm đạo diễn và nhà sản xuất. Gần đây, ông ra mắt bộ phim siêu ngắn, phát sóng trên DouYin (TikTok Trung Quốc). Thời lượng mỗi tập phim chỉ kéo dài 5 phút, khai thác nhiều vấn đề "hot" trong xã hội, tuy hút triệu view nhưng vẫn gây tranh cãi về chất lượng. Sắp tới đây, ông chuẩn bị khởi quay bộ phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm, có sự góp mặt của diễn viên Từ Kiều (con gái nuôi của Châu Tinh Trì). Ở tuổi U60, "vua hài" bắt đầu tham gia mạng xã hội Instagram, chia sẻ một vài hình ảnh về cuộc sống giản dị thường ngày.

Về phần Vương Tinh, ông được mệnh danh là "Vương bốn trăm" khi có tên trong khoảng 400 phim lớn nhỏ nổi tiếng tại Trung Quốc. Với gần 50 năm vào nghề, ông sở hữu nhiều bộ phim đình đám, góp phần làm nên tên tuổi của các diễn viên như Vương Tổ Hiền, Thư Kỳ…



Nguồn: China Press.