Bí mật K-Team của loạt dự án ấn tượng

12 năm sống và làm việc tại Việt Nam đã khiến ông Chung You Seok (Giám đốc Điều hành N.H.O) bị "Việt hóa" khá nhiều với cái tên thân mật "ông Chung". Ngoài cặp mắt điển hình của người Hàn Quốc, ông Chung giống một "công nhân cổ cồn" người Việt với dáng người cao, đi lại nhanh nhẹn.



"Dù là người Hàn Quốc nhưng tôi biết Việt Nam cũng có truyền thống văn hóa cộng đồng mạnh mẽ" - ông Chung cho biết sự tương đồng văn hóa là tiền đề để N.H.O xây dựng hơn 10.000 mái ấm khắp 8 tỉnh/thành suốt 12 năm qua. Xây dựng dự án, kiến tạo không gian sống với phong cách Hàn Quốc, nhưng đậm bản sắc Việt là điều mà N.H.O lấy làm kim chỉ nam từ những ngày đầu.

K-Team chuẩn Hàn

Tại Việt Nam, phong cách Hàn Quốc được nhiều nhà phát triển bất động sản hướng tới, nhằm thu hút những cư dân trẻ thế hệ Gen Y, Gen Z - cũng là đối tượng khách hàng chính. Nhưng không nhiều nhà phát triển bất động sản có đủ "combo" là K-Team với mỗi thành viên đều đến từ Hàn Quốc có đầy đủ kinh nghiệm phát triển, vận hành các dự án lớn tại xứ sở kim chi.

N.H.O là một trong số ít nhà phát triển bất động sản như vậy với đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc cùng đồng hành ngay từ thời điểm bắt đầu, từ thiết kế kiến trúc (ADU) - quản lý dự án (SYPM) - xây dựng (Handong) đến quản lý vận hành (Alpha Plus) đã tạo nên những phương án phát triển bền vững; trong đó, lối sống cư dân luôn là vấn đề trọng tâm được ưu tiên hàng đầu. Đội ngũ này thường được N.H.O gọi là K-Team.

Đứng đầu ADU, SYPM, Handong và Alpha Plus là những chuyên gia đến từ các doanh nghiệp hàng đầu, với kinh nghiệm dày dặn trên thị trường bất động sản Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Thái Lan, Singapore… Và Việt Nam là bài toán mới với đội ngũ K-Team với nhiều thách thức, nhưng cũng đầy cơ hội hấp dẫn.

Nói về quyết định vận hành K-Team xuyên suốt cho tất cả các dự án của N.H.O, ông Chung cho biết: "Mỗi dự án dù khác nhau về vị trí địa lý, mức giá, hay đối tượng khách hàng, thì đều chung đặc điểm: phải tối ưu thiết kế, tối ưu nguyên vật liệu làm sao để mang lại không gian sống tốt nhất, với mức giá hợp lý nhất dù ở phân khúc nào. Rồi làm sao để xây dựng một cộng đồng lành mạnh, nơi đó các cư dân sống với nhau vui vẻ, tình nghĩa… Chúng tôi muốn có một sự nhất quán, đồng bộ trong tất cả các dự án, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho cư dân. Mà điều này không thể xây dựng ngày một ngày hai. Lựa chọn đội ngũ để đi cùng từ đầu đến cuối là giải pháp tối ưu lúc này".

Họ là ai?

Với 20 năm kinh nghiệm thiết kế tại Hàn Quốc, Nhật Bản (làm việc cho Công ty kiến trúc Nhật Bản Norihiko dan & Associates), ông Park Sang Jun được biết đến với các dự án nổi bật như Jusandi Ishigaki Island, Trung tâm Thương mại Coredo Muromachi 3 (Nhật Bản)... Ông Park là Giám đốc Điều hành SYPM, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các dự án bất động sản của N.H.O.

"Chúng tôi hỗ trợ hoàn thành quy trình cấp phép và đối với các nhiệm vụ liên quan đến bản vẽ, chúng tôi tiến hành kỹ thuật định giá (VE) để đáp ứng tối đa các yêu cầu của N.H.O trong phạm vi ngân sách được phân bổ. Sau khi khởi công xây dựng, chúng tôi nỗ lực bàn giao căn hộ chất lượng cao cho khách hàng đúng thời hạn đã cam kết" - ông Park chia sẻ.

Nhờ SYPM, các dự án của N.H.O dù trong hoàn cảnh nào, diễn biến thị trường bất động sản hay giá cả vật tư ra sao, vẫn được đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng cam kết, giúp khách hàng luôn chủ động với kế hoạch tài chính của mình.

Từng là đồng nghiệp với ông Park tại Norihiko dan & Associates, ông Hyunjin Han hiện đang giữ vị trí Giám đốc ADU - đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho các dự án của N.H.O.

Sự nhất quán trong phong cách thiết kế, tối ưu hóa công năng sử dụng, tạo cảm giác an toàn, gần gũi nhưng vẫn sang trọng, đẳng cấp, ADU mang đến một hơi thở mới cho các dự án bất động sản, dù ở bất kỳ phân khúc nào.

Để đảm bảo chất lượng tối ưu, ADU tham gia vào tất cả các khía cạnh của thiết kế, bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan và thiết kế đồ họa cho nhiều dự án lớn của N.H.O.

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến giai đoạn xây dựng - vận hành. Tôi nghĩ rằng việc đặt ra một mục tiêu và làm việc với đối tác có cùng tầm nhìn là điểm đặc biệt và thế mạnh của N.H.O. Với tôi, đây là điều tuyệt vời nhất khi làm việc cùng N.H.O" - ông Hyunjin chia sẻ thêm khi làm việc tại các dự án.

Alpha Plus - đơn vị vận hành các dự án của N.H.O sau bàn giao đang gây ấn tượng với phong cách sống Hi LIFE chuẩn Hàn được khởi động từ năm 2021. Đứng đầu Alpha Plus là người thuyền trưởng - Giám đốc Ryu Younghee. Ông Ryu có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ phận Nhà ở của Samsung C&T, tham gia vận hành Raemian - thương hiệu căn hộ cao cấp Hàn Quốc. Ông Ryu được biết đến với các dự án tiêu biểu như Mapo Raemian Purgio, Raemian Highvert, Raemian Soosung…

"Kể từ thời điểm dự án đi vào bàn giao, quản lý & vận hành, Alpha Plus sẽ đồng hành cùng cư dân 24/24h suốt 365 ngày. Thông qua việc tạo dựng phong cách sống Hi LIFE, Alpha Plus và N.H.O mong muốn cho cư dân và nhân viên thấy rõ triết lý kinh doanh của chúng tôi: mong muốn mang lại hạnh phúc và nguồn cảm hứng cho cư dân - nơi chúng ta sinh sống và ước mơ tạo nên một cộng đồng lành mạnh" - ông Ryu chia sẻ về sứ mệnh của Alpha Plus và của cá nhân ông từ khi bắt tay với N.H.O.

Có công đầu trong việc xây dựng dự án nhà ở thương mại mới nhất The Dragon Castle, Handong ghi dấu ấn trong lĩnh vực xây lắp với kinh nghiệm dày dặn đến từ Giám đốc Dự án - Jang Jang Su. Ông Jang Jang Su có tới 26 năm kinh nghiệm thi công chung cư và các dự án cao cấp tại Hàn Quốc. Ông là người đứng sau thành công của các dự án nổi tiếng như Khách sạn Jeju Kensington, Căn hộ Haegarden Seoul, Căn hộ E-land Seoul… tại đất nước kim chi.

"Dự án The Dragon Castle ở Hạ Long là thành tựu lớn của chúng tôi. Tôi nghĩ cư dân sẽ thấy Sky Bridge là một kiến trúc ấn tượng và hấp dẫn của dự án. Chúng tôi tin cư dân sẽ yêu thích cảnh quan và cách nó hài hòa với kiến trúc các tòa nhà." - ông Jang Jang Su thể hiện sự hào hứng không che dấu khi nói về những dự án ông từng tham gia.

Ông Chung, người đồng sáng lập N.H.O, là người dẫn dắt K-Team xuất sắc cũng có một hành trình vẻ vang không kém. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành phát triển bất động sản tại Hàn Quốc, từng tham gia phát triển các dự án nhà ở, trung tâm thương mại và khu phức hợp tại Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia. Các dự án nổi bật gắn liền với tên tuổi ông Chung bao gồm: Khu resort phức hợp HaeUnDae tại Pusan, Dongdaemun Design Plaza (DDP) tại Seoul…

12 năm là một chặng đường không dài, nhưng đủ để khẳng định tầm vóc của N.H.O, và những giá trị mà chủ đầu tư mang lại khi kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng tổ ấm, cộng đồng văn minh cho hàng chục nghìn người Việt.

