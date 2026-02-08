Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí mật phía sau chiếc điện thoại của thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị

08-02-2026 - 23:52 PM | Sống

Thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị tham gia các trò "tài xỉu" trên mạng, sử dụng hơn 32 triệu đồng để đánh bạc và đang bị xử lý hình sự.

Bí mật phía sau chiếc điện thoại của thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng C.T.D. tại cơ quan Công an.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.D. (17 tuổi, trú xã Tân Thành) để điều tra hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao cao điểm trấn áp tội phạm, Công an xã Tân Thành phát hiện C.T.D. có dấu hiệu tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh, thiếu niên này sử dụng điện thoại di động chơi các trò "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" trên ứng dụng HIT.CLUB, với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 32 triệu đồng.

Sau khi làm rõ, Công an xã Tân Thành lập hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.D. về tội Đánh bạc.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức, nhất là cờ bạc trực tuyến, nhằm tránh các hệ lụy pháp lý và xã hội.

Kiểm tra 5 địa điểm, tịch thu 7.000 hộp thuốc, viên DHA, canxi giả, triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng liên tỉnh quy mô 50 tỷ đồng, 26 đối tượng bị khởi tố

Theo Hoàng Phúc

NLĐ

