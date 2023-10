Bí mật tạo nên hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới

Bắt đầu từ việc mua lại một hãng hàng không nợ 11tr USD với giá 1RM (tương đương 0,3 USD) thật đáng ngưỡng mộ khi đến nay AirAsia lại có bước phát triển đầy ngoạn mục, trở thành biểu tượng xuất sắc trong ngành hàng không. 14 năm liên tiếp, AirAsia được vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới (theo Skytrax chứng nhận năm 2023) với mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế rộng khắp, mang đến trải nghiệm bay tuyệt vời, an toàn.

Để đạt được thành tựu xuất sắc đó, AirAsia với tham vọng nhưng đầy tâm huyết đã đầu tư "khủng" vào việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo, nhiệt huyết để có thể tạo nên chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Quy trình đào tạo bài bản, môi trường làm việc sáng tạo "đỉnh cao"

Đội ngũ phi công tương lai của AirAsia phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắt khe tại buồng lái mô phỏng với bộ điều khiển giống hoàn toàn như máy bay thật. Bên trong buồng lái có đầy đủ chức năng giả lập tình huống trong mọi điều kiện thời tiết. Cảnh vật được thay đổi chân thực 100%, mọi chuyển động rung, lắc, va chạm, cất cánh, hạ cánh… mang lại cảm giác y như thật.

Đội ngũ phi công tương lai được huấn luyện tại buồng lái mô phỏng

Với tiếp viên hàng không để có được sự chuyên nghiệp, chỉn chu nhất cũng phải trải qua 5 lớp học trong vòng 47 ngày về trang điểm, sơ cấp cứu, nghiệp vụ "In flight", an toàn bay và giao tiếp.

"Mình ấn tượng nhất là mỗi tiếp viên đều phải đạt chỉ số BMI tiêu chuẩn, kiểu tóc, màu tóc, cách đi đứng, kéo vali, trang điểm đều chỉn chu và luôn giữ nụ cười rạng rỡ, thân thiện", Tiktoker Le Pa Da chia sẻ.

Đội ngũ tiếp viên trải qua nhiều môn học như trang điểm, thoát hiểm, sơ cấp cứu…

Ngoài việc đào tạo học viên trong tương lai, những phi công, tiếp viên kỳ cựu của hãng vẫn phải định kỳ quay lại trung tâm để tập huấn, học nghiệp vụ hàng năm.

Tại trụ sở chính RedQ (Kuala Lumpur, Malaysia), không gian làm việc được thiết kế với phong cách mở hiện đại, độc đáo và linh hoạt. Ở đây, không có sự ngăn cách của những bức tường ngột ngạt, thay vào đó, các dãy bàn làm việc xen lẫn với các khu vực thư giãn vô cùng thú vị.

Không gian làm việc hiện đại khơi gợi sáng tạo tại trụ sở chính

"RedQ có một khu vực giải trí với các tiện ích như phòng gym, sân chơi thể thao, phòng nghỉ, mang đến một môi trường làm việc cân bằng và khỏe mạnh cho nhân viên. Từ tầng trên cùng của trụ sở RedQ, nếu bạn cảm thấy không hứng thú với việc đi xuống bằng cầu thang bộ, thì có thể sử dụng ống trượt để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Ống trượt - lối di chuyển đặc biệt dành cho nhân viên RedQ

RedQ là môi trường làm việc hiếm hoi trang bị cả phòng gym cho nhân viên

Đặc biệt, trên tầng thượng của trụ sở với tầm view nhìn ra toàn cảnh nhà ga, đường băng… là nơi lý tưởng để nhân viên có thể lấy cảm hứng, nạp năng lượng làm việc hiệu quả nhất", Tiktoker Nguyễn Hoàng chia sẻ sau một chuyến trải nghiệm trụ sở làm việc RedQ.



Chu trình bay 25 phút và trải nghiệm qua những điểm "chạm"

Sự mới mẻ độc đáo của không gian làm việc ở RedQ cho phép nhân viên sáng tạo và dám theo đuổi những điều không tưởng để nâng cao hiệu suất trên mỗi chuyến bay, tiết giảm chi phí nguyên vật liệu và mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Chẳng hạn, những chiếc ghế khoang hành khách đang được nghiên cứu để mỏng hơn, tăng diện tích không gian và tối ưu độ thoải mái cho người sử dụng hay những chương trình ưu đãi đa dạng trên app AirAsia… Và nổi bật nhất là quy trình vận hành 25 phút chỉ có ở AirAsia mà không hãng nào khác làm được.

25 phút để quay vòng máy bay là tốc độ đáng nể trong ngành hàng không và điều này đã được AirAsia thực hiện hóa nhờ quy trình đào tạo, làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp hãng đạt tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 với tỷ lệ hiệu suất lên đến 97%, theo Cirium - công ty phân tích dữ liệu du lịch và hàng không hàng đầu toàn cầu.

Một phòng họp tại RedQ

AirAsia cũng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời thông qua những điểm "chạm" từ việc làm thủ tục trực tuyến nhanh chóng, đơn giản chỉ với một cú click đến check in và ký gửi hành lý tự động nên thủ tục lên máy bay vô cùng nhanh chóng, tiện lợi.

MC Khánh Vy chia sẻ về chuyến bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur: "Bay cực đúng giờ, không delay chút nào, đảm bảo lịch trình suôn sẻ thuận lợi. Anh chị tiếp viên khi nào cũng nhiệt tình, tươi roi rói và hiền hòa cực kỳ. Mình nghĩ một phần là đồng phục màu đỏ khá rực rỡ vui vẻ, phần nhiều là mọi người được huấn luyện rất chuyên nghiệp và năng động. Mình còn được thấy phi hành đoàn kiểm tra chất lượng và vệ sinh cuối chuyến bay nữa. Hơn nữa, chỗ ngồi thoải mái, món ăn phong phú khá là ngon".

Khánh Vy ấn tượng với quy trình check in, ký gửi hành lý tự động vô cùng nhanh chóng

Và hơn hết, với tầm nhìn chiến lược là "Now everyone can fly" (Giờ đây ai cũng có thể bay) AirAsia luôn có những mức giá ưu đãi dành cho tất cả mọi khách hàng ở bất kể thời điểm nào trong năm.