Bị nợ lương gần 1,3 tỉ đồng người lao động mới biết ông chủ là bảo vệ, người bán căn tin

Theo báo cáo nhanh của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, TP HCM mới đây, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May Tuấn Vinh (số 12 đường HT25 khu phố 2, phường Hiệp Thành) đang nợ lương gần 1,3 tỉ đồng của 104 lao động.

Trước đó, công ty hẹn thanh toán tiền lương vào ngày 25-3, nhưng khi công nhân đến doanh nghiệp đã ngưng hoạt động; Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc công ty cũng không có mặt.



Theo phản ánh của người lao động, ở cấp quản lý bị nợ một phần lương tháng 12-2023, lương tháng 1, 2 và 20 ngày công của tháng 3-2024. Còn công nhân thì bị nợ lương tháng 2 và 20 ngày công của tháng 3-2024. Ngoài nợ lương, người lao động còn bị nợ BHXH từ tháng 12-2019 đến nay.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May Tuấn Vinh đã ngưng hoạt động từ 25-3

Các công nhân cũng cho hay ban đầu công ty có tên là Công ty TNHH sản xuất thương mại May Hà Nam An 3 do ông Quản Văn Phước làm chủ (ông này đã bị Chi cục thi hành án dân sự quận 12 ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ 8-3-2024 để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự).

Đến năm 2018 công ty đổi tên Công ty TNHH sản xuất thương mại May DV Fashion, người đại diện theo pháp luật là ông Hồ Thế Xuân. Từ tháng 11-2023, công ty có tên là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May Tuấn Vinh do ông Lê Văn Tuấn làm đại diện theo pháp luật.

Mặc dù tên công ty đã đổi nhiều lần nhưng người lao động không hề biết về việc đổi chủ, bởi lẽ ông Quản Văn Phước vẫn điều hành mọi hoạt động công ty và công việc của họ vẫn như cũ. Chỉ đến khi phát sinh chuyện nợ lương và cơ quan chức năng can thiệp, công nhân mới vỡ lẽ là những người từng là ông chủ của họ lại là bảo vệ (ông Hồ Thế Xuân) và người bán căn tin (ông Lê Văn Tuấn).

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May Tuấn Vinh tập trung đến xưởng đòi nợ lương

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng sau đó, ông T.X.H, phụ trách hành chính- nhân sự, đại diện theo ủy quyền của giám đốc công ty, thông tin doanh nghiệp đang rất khó khăn về tài chính nên đề nghị người lao động (NLĐ) gia hạn thời gian thanh toán tiền lương đến ngày 10-4-2024 để tìm đối tác sang xưởng.

Trường hợp không sang xưởng được công ty sẽ thanh thanh lý toàn bộ tài sản để thanh toán tiền lương cho NLĐ. Tuy nhiên,hiệnn chủ doanh nghiệp đã hủy quyết định ủy quyền và bản thân ông H. cũng đang bị nợ khoảng 100 triệu đồng tiền lương.



Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, bên cạnh việc đề nghị cơ quan Công An và UBND phường Hiệp Thành giám sát chặt chẽ tình hình doanh nghiệp, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi quận cũng đã hướng dẫn NLĐ thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động về lương, BHXH, làm cơ sở cho việc khởi kiện ra tòa trong trường hợp công ty không thực hiện cam kết.