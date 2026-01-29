Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Công an xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đ.V.Đ. (ngụ xã Nguyễn Phích) về hành vi "bạo lực gia đình". Trước đó, bà T.T.L (vợ ông Đ., quê Lạng Sơn) kết hôn với ông Đ. rồi về quê chồng sinh sống. Thời gian sống chung, ông Đ. không phụ công việc nhà nên bà L. đã cằn nhằn chồng.

Trong lúc nóng giận, Đ. dùng tay đánh vợ ngã vào thanh giường bất tỉnh và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong quá trình điều trị, bà L. trình báo, đề nghị Công an xã Nguyễn Phích phạt hành chính ông Đ. về hành vi bạo lực gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã mời ông Đ. lên làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh vợ gây thương tích.

Căn cứ quy định, Công an xã Nguyễn Phích ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.Đ. số tiền 7,5 triệu đồng trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.