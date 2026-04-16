Bị phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an

Đối tượng Đ.H.A làm việc tại cơ quan công an.

Ngày 15/4, Công an Thanh Hóa thông tin đã xử phạt 7,5 triệu đồng một đối tượng chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng, gây nhiễu loạn hệ thống và cản trở tiếp nhận tin báo khẩn cấp.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do thiếu tiền tiêu sài nên Đ.H.A (trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) đã vay tiền của khoảng 20 ứng dụng (App) trên mạng với tổng số tiền nợ 20 triệu đồng. Đến hạn, không có khả năng trả nợ nên Đ.H.A liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Thay vì tìm cách giải quyết nợ theo quy định của pháp luật, Đ.H.A lại tìm cách "né" nợ bằng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, nhằm mục đích đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hậu quả của hành vi này đã khiến hệ thống Đường dây nóng của Công an tỉnh bị nhiễu loạn bởi hàng loạt cuộc gọi không liên quan. Điều này trực tiếp gây tắc nghẽn việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; cản trở công tác xử lý các tình huống khẩn cấp, cần sự giúp đỡ thực sự của quần chúng nhân dân; ảnh hưởng đến hiệu quả công tác trực ban và tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an.

Ngày 10/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với Đ.H.A về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Theo quy định của pháp luật, hành vi của Đ.H.A đã vi phạm Điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân về những cuộc gọi của mình, không lợi dụng để gây rối hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.