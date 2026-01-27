Bí quyết ba đời luộc tôm đỏ au, ngọt thịt lại không tanh: Tết này mời bạn áp dụng thử

Trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt, bên cạnh gà luộc, thịt kho hay giò chả thì đĩa tôm luộc đỏ au luôn giữ một vị trí rất riêng. Không cầu kỳ gia vị, không cần chế biến phức tạp, tôm luộc chinh phục người ăn bằng vị ngọt tự nhiên, thịt săn chắc và cảm giác thanh nhẹ, dễ ăn. Tuy nhiên, cũng chính vì đơn giản nên món tôm luộc lại rất "khó chiều": chỉ cần sơ sẩy một bước, tôm dễ tanh, bở thịt, nhạt nhẽo hoặc mất hẳn vị ngọt vốn có.

Muốn có đĩa tôm luộc ngon đúng nghĩa, khâu sơ chế, cách luộc và cả việc chọn tôm đều quan trọng như nhau. Dưới đây là những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ đáng giá, giúp món tôm luộc ngày Tết vừa đẹp mắt vừa tròn vị.

Sơ chế đúng cách: Bí quyết khử tanh ngay từ đầu

Mùi tanh của tôm không nằm ở phần thịt mà chủ yếu đến từ đường chỉ đen dọc sống lưng. Đây là đường tiêu hóa chứa cặn bẩn và bùn đất, vì vậy việc rút chỉ tôm là bước không nên bỏ qua, nhất là khi dùng cho mâm cỗ đãi khách.

Sau khi rửa sơ tôm dưới vòi nước chảy, dùng tăm hoặc dao nhỏ nhẹ nhàng lấy chỉ lưng rồi rửa lại lần nữa cho sạch. Với tôm nước ngọt hoặc tôm còn mùi bùn rõ, có thể ngâm nhanh trong nước muối loãng pha chút giấm khoảng 5 phút. Cách này giúp khử mùi rong rêu mà không làm ảnh hưởng đến độ ngọt của thịt.

Một mẹo khác được nhiều người nội trợ áp dụng là dùng chanh hoặc rượu để xử lý mùi tanh. Có thể vắt một ít nước cốt chanh, xoa nhẹ lên thân tôm rồi rửa lại ngay, không để quá lâu để tránh làm thịt tôm bị tái. Với rượu trắng, thay vì cho trực tiếp vào nồi luộc, nên ngâm tôm với rượu khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch. Rượu giúp khử mùi rất tốt nhưng không làm tôm bị nồng nếu xử lý đúng cách.

Cách luộc tôm sao cho ngọt thịt, đỏ đẹp, không bở

Một sai lầm phổ biến khi luộc tôm là cho quá nhiều nước và luộc quá lâu. Thực tế, tôm không cần "bơi" trong nước. Chỉ cần lượng nước vừa đủ ngập tôm là được, thậm chí có thể luộc tôm theo kiểu "hấp nước" để giữ trọn vị ngọt.

Đun sôi nước cùng một chút muối hạt. Khi nước sôi già, thả tôm vào, đảo nhẹ tay cho tôm tiếp xúc đều với nước nóng rồi đậy nắp ngay. Nhiệt cao và ổn định giúp tôm chín nhanh, thịt săn lại tức thì, không bị tiết nước ra ngoài nên vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.

Thời gian luộc tôm rất ngắn, thường chỉ từ 3-5 phút tùy kích thước. Khi thấy tôm chuyển sang màu đỏ cam đồng đều, thân cong nhẹ hình chữ C là đạt. Không nên chờ đến lúc tôm cong gắt hoặc vỏ sậm màu vì khi đó thịt đã bắt đầu khô.

Để tôm săn chắc và dễ bóc vỏ, có thể chuẩn bị sẵn một tô nước đá lạnh. Ngay khi tôm vừa chín tới, vớt ra và thả vào nước đá khoảng 1–2 phút. Cú "sốc nhiệt" này giúp thịt tôm se lại, giữ độ dai và màu sắc đẹp mắt. Nếu muốn ăn nóng, chỉ cần để tôm ráo nước rồi bày ra đĩa.

Cách chọn mua tôm tươi

Dù có luộc khéo đến đâu, tôm không tươi thì món ăn cũng khó đạt chuẩn. Khi mua tôm, nên ưu tiên những con còn sống, bơi khỏe, thân trong, vỏ bóng và đầu gắn chặt với thân. Tôm tươi thường có mùi nước biển nhẹ, không tanh gắt.

Tránh chọn tôm có đầu đen, vỏ mềm, thân đục hoặc có mùi lạ. Với tôm đông lạnh, nên chọn loại còn nguyên vẹn, không bị dập nát, không có đá bám dày bất thường vì đó có thể là tôm đã rã đông rồi cấp lại.

Nếu dùng tôm sú hoặc tôm thẻ cho mâm cỗ Tết, nên chọn cỡ vừa để khi luộc chín đều, thịt không quá dai cũng không bị bở.

Tổng hợp