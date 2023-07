Bí quyết tăng tuần hoàn máu, tránh xa nguy cơ đột quỵ

Tuần hoàn máu kém không phải là tình trạng riêng lẻ



Dấu hiệu của sự lưu thông máu kém có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong cơ thể như ngứa ran, tê và khó chịu ở bàn tay và bàn chân; sưng chân, mắt cá chân; khó tập trung, mất trí nhớ, bị chuột rút. Nghiêm trọng hơn, lưu thông máu kém có thể dẫn đến đột quỵ do thiếu máu cục bộ vì lượng oxy cung cấp lên não không đủ.

Một thực tế khác là tuần hoàn máu kém không phải tình trạng riêng lẻ mà là kết quả của nhiều tình trạng khác nhau. Những người trên 40 tuổi, thừa cân, béo phì, mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, bệnh tim, có các vấn đề về mạch máu… là những đối tượng nguy cơ cao dễ bị lưu thông máu kém.

Tiểu đường: Đường huyết cao liên tục có thể gây tổn thương dây thần kinh và mạch máu, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông khắp cơ thể, bao gồm cánh tay, cẳng chân, bàn tay và bàn chân.



Huyết áp cao: Khi máu đẩy mạnh quá mức vào thành mạch có thể làm động mạch bị suy yếu, tích tụ các mảng bám, hình thành cục máu đông… khiến máu khó lưu thông.

Mỡ máu cao: Lượng cholesterol trong máu cao sẽ khiến cơ thể không chuyển hóa kịp. Chất béo tích tụ lâu ngày sẽ làm hẹp, viêm động mạch và có nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây là những yếu tố gây cản trở dòng lưu thông của máu.

Thừa cân, béo phì: Bị béo phì có thể dẫn đến các bệnh lý liên quan làm chậm quá trình lưu thông máu như như tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao.

Chọn đúng giải pháp giúp máu tuần hoàn tốt hơn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong số tất cả các yếu tố gây ra tình trạng sức khỏe kém của một cá nhân, khoảng 60% các yếu tố gây ra tình trạng bệnh tật có liên quan rõ ràng đến lối sống của cá nhân đó. Vì vậy, để giảm thiếu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu cần thực hiện hạn chế lượng muối và cholesterol; bỏ thuốc lá; giữ cân nặng ổn định; giữ thói quen vận động mỗi ngày.

Để "quản lý" huyết áp, tiểu đường và cholesterol... giúp dòng máu luôn lưu thông tốt, có thể sử dụng các sản phẩm có chứa các thành phần giúp tăng tuần hoàn máu, ngăn hình thành cục máu đông… chẳng hạn như enzym nattokinase được chiết xuất từ đậu nành lên men.

Nattokinase làm tan sợi tơ huyết fibrin, giảm nguy cơ đông máu, nhờ đó cải thiện lưu thông máu và giữ cho thành mạch máu khỏe mạnh hơn. Nattokinase cũng giúp ngăn ngừa sự hình thành huyết khối và quá trình đông máu tiếp theo. Từ đó, mang lại lợi ích to lớn trong việc bảo vệ tim mạch, phòng chống đột quỵ với các tác dụng như đánh tan cục máu đông, ổn định huyết áp, đường huyết, cholesterol, điều hòa lưu thông máu, chống xơ vữa động mạch, hạ lipid máu…

Nhờ những tác dụng giá trị cho sức khỏe; sản phẩm chứa natokinase đang có nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Báo cáo đầu tháng 6/2023 của Fact.MR (Đơn vị cung cấp thông tin cạnh tranh và nghiên cứu thị trường) cho biết hiện nay mức tiêu thụ nattokinase toàn cầu đạt giá trị 35,57 triệu USD và được dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm là 2,9% trong 10 năm tới (2023 - 2033).

Đồng hành cùng người Việt phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Sản phẩm có chứa nattokinase đảm bảo an toàn cũng như mang lại hiệu quả cao có thể kể đến bộ ba sản phẩm NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice của Dược Hậu Giang. Bảo chứng chất lượng cho bộ ba này chính là dấu mộc JNKA do Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản đóng trên bao bì.

Phòng ngừa đột quỵ với sản phẩm chất lượng do hiệp hội JNKA Nhật Bản kiểm chứng

Để đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe từ JNKA và quy trình kiểm định chặt chẽ mỗi năm 1 lần, Dược Hậu Giang nhập nattokinase độc quyền tại JBSL – đơn vị tiên phong tại Nhật phân lập thành công nattokinase và đã nhận bằng sáng chế - cùng với đó là quy trình sản xuất, năng lực, trình độ vận hành đạt chuẩn GMP. Cho đến nay Dược Hậu Giang là đơn vị duy nhất ở Việt Nam trở thành thành viên của JNKA.



Điểm cộng tiếp theo là NattoEnzym Red Rice còn chứa thêm men gạo đỏ - có tác dụng giảm cholesterol, hạ huyết áp, điều hòa lưu thông máu giúp giảm nguy cơ phát triển các cục máu đông nguy hiểm - nhờ đó "nhân đôi" khả năng bảo vệ tim mạch và phòng ngừa đột quỵ.

TPBVSK "NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - Hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản", giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.

NattoEnzym Red Rice còn hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

Các sản phẩm đã vượt qua sự kiểm định khắt khe hằng năm của JNKA về nguồn nguyên liệu nhập khẩu độc quyền từ Nhật, sản xuất đạt chuẩn GMP. Dấu mộc của JNKA được in trên bao bì chính là bảo chứng khẳng định cho chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Sản phẩm của: Công ty CP Dược Hậu Giang - Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA)

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 GPQC: 2543/2021/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.