Bí quyết Volvo gia nhập top đầu thị trường xe sang

Chiến lược phát triển đáp ứng nhu cầu của người Việt



Sự phát triển vượt bậc này có thể xem là một kỳ tích của Volvo, bởi không dễ dàng gì có thể tạo ra một làn sóng mang tên Scandinavia trong một thị trường vốn từ lâu đã là sân chơi của những tên tuổi quen thuộc khác. Thành công của hãng xe Thụy Điển bắt đầu từ một chiến lược kinh doanh bài bản được đặt ra ngay khi gia nhập thị trường Việt.

Thấu hiểu hành vi tiêu dùng. Từ đó, hãng xe Thụy Điển đã đưa an toàn trở thành một chuẩn mực mới cho tiêu chí tìm chọn xe ô tô của khách hàng Việt. Theo đó, một loạt Mobile Showroom được mở ở Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, cho tới TP. Hồ Chí Minh để giới thiệu về các công nghệ an toàn hàng đầu mà hãng này đang sở hữu. Đặt niềm tin vào thương hiệu xe an toàn hàng đầu thế giới, người tiêu dùng tiếp tục tham gia cùng Volvo trong những sự kiện chạy thử, các chương trình triển lãm công nghệ, cho đến những chuyến road trip chinh phục các danh thắng tại Việt Nam. Những trải nghiệm này không chỉ thuyết phục người yêu xe với một cảm hứng đậm chất Bắc Âu mà còn là một tiêu chuẩn mới về một chiếc xe mà mình muốn sở hữu: an toàn cho cả con người bên trong và những gì bên ngoài xe.

Tiếp đến, Volvo cung cấp một dải sản phẩm phù hợp cho nhiều phân khúc: từ những mẫu xe thể thao đa dụng cho người trẻ năng động, đến mẫu SUV 5-7 chỗ phù hợp cho các nhu cầu không gian rộng lớn hơn, hay dòng Sedan với ngoại hình sang trọng, dễ dàng phục vụ công việc thường ngày. Bước đi này được đánh giá là chiến lược linh hoạt giúp Volvo tiếp cận khách hàng Việt ở cùng một phân khúc hạng sang, đưa xe Volvo xuất hiện nhanh chóng trên đường phố tại trên khắp Việt Nam.



Là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Volvo toàn cầu, tại Việt Nam, Volvo cũng tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng hướng đến sự phát triển con người và tài năng trẻ. Có thể kể đến như tổ chức giải đấu Volvo Golf Championship 2022; bảo trợ cho Cuộc thi âm nhạc quốc tế Violin & Hòa tấu Thính phòng Việt Nam hay thực hiện dự án xây dựng sân chơi dành cho trẻ em. Các hoạt động được Volvo triển khai đồng nhất với giá trị mà hãng này theo đuổi, đồng thời thể hiện một cam kết đồng hành bền vững cùng người Việt.

Ông Nick Connor - Tổng giám đốc Volvo Cars châu Á - Thái Bình Dương khẳng định: "Những sản phẩm của Volvo đại diện cho những giá trị của Scandinavia, đó là sự an toàn, chất lượng và tính bền vững. Tôi nghĩ rằng những khách hàng ở Việt Nam đánh giá rất cao những giá trị này, và minh chứng là chúng tôi đang có những bước tiến vững chắc."

Tái định nghĩa dòng xe hạng sang tại Việt Nam



Sự có mặt của Volvo cũng khiến người yêu xe tại Việt Nam nhìn nhận lại về tiêu chuẩn của một dòng xe hạng sang. Các dòng xe Volvo gây ấn tượng mạnh bởi ngôn ngữ thiết kế sang trọng đến từ sự am hiểu về giá trị của cái đẹp. Đó là bộ đèn lấy cảm hứng từ hình ảnh búa Thor thần thoại, bởi nội thất ốp gỗ Walnuts kết hợp với vật liệu da Fine Nappa cao cấp - những nét tinh tế mang hơi thở Bắc Âu đặt vào chiếc xe, bởi dàn âm thanh Bowers & Wilkins hàng đầu thế giới thoả mãn các tiêu chuẩn khắt khe của âm nhạc thính phòng…

Với Volvo, mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật.

Mới đây tại Vietnam Motorshow 2022, Volvo đã "phủ xanh" sự kiện bằng các dòng xe hybrid và mild-hybrid. Đây là minh chứng cho động thái từng bước xanh hoá dòng xe Volvo tại Việt Nam, hướng tới 2030 Volvo chỉ sản xuất các dòng xe thuần điện. Đồng thời, Volvo cũng đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ là một công ty trung hòa carbon.



Gây ấn tượng tại sự kiện này có thể nhắc đến mẫu xe XC90 Recharge Ultimate - một biểu tượng mới của Volvo khi mang sức mạnh lên đến 462 mã lực, nhưng vận hành cực kỳ chuẩn xác, thoả mãn các tiêu chuẩn cao về an toàn. Sức mạnh này được đánh giá là cao bậc nhất so với tất cả dòng xe cùng phân khúc, đến từ sự kết hợp của động cơ đốt trong và động cơ điện - công nghệ tiên tiến của dòng xe Plug-in Hybrid được phát triển bởi Volvo, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt.

Volvo đang tiếp tục mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng xe hạng sang, với thiết kế tinh tế, tiện nghi, lại vô cùng mạnh mẽ, an toàn và đặc biệt an toàn cả cho tự nhiên, khi giảm tối thiểu mức khí thải CO2 ra môi trường.