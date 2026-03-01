Bị sa thải chẳng tội gì khóc than, dân văn phòng rủ nhau “lên mạng khoe” theo cách này

Trong bối cảnh hàng loạt công ty lớn ở Mỹ và nhiều quốc gia khác tiếp tục thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự, một xu hướng lạ nhưng đáng chú ý đang hình thành trên mạng xã hội TikTok: thay vì im lặng hoặc chỉ “cập nhật lại sơ yếu lý lịch”, nhiều người trẻ biến việc bị sa thải thành một câu chuyện hay ho thú vị đang để kể. Họ chia sẻ công khai quá trình vượt qua cú sốc mất việc của mình.

Bị sa thải thôi có gì đâu mà buồn?

Trào lưu này là “Get laid off with me” (Tạm dịch: Cùng tôi trải nghiệm cảm giác bị sa thải nhé). Không giống các video mua sắm, trang điểm hay du lịch thường thấy trên TikTok, những video gắn hashtag #Getlaidoffwithme đôi khi cho thấy những cảm xúc thật nhất: Bật khóc, đầu bù tóc rối suốt cả ngày vì chán nản, tự vấn bản thân trước khi thực sự có thể “đứng dậy và tìm lại nụ cười”. Xu hướng này, theo các chuyên gia truyền thông, phản ánh cách giới trẻ hiện nay đối diện với thất bại và biến nó thành sức mạnh cá nhân.

Điển hình là câu chuyện của Tejal Rives - một nhân viên 34 tuổi bị sa thải trong đợt cắt giảm gần đây. Vào một buổi sáng như mọi ngày, khi cô thức dậy và kiểm tra email công việc, Rives phát hiện mình không còn quyền truy cập vào tài khoản. Sau vài phút hoang mang và tìm hiểu, cô hiểu đó chính là email thông báo sa thải. Thay vì chỉ im lặng, cô lấy ngay điện thoại và bật camera để quay lại cảm xúc của mình.

Tejal Rives trong một video kể về hành trình bị sa thải (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn video đó, Rives vừa trang điểm vừa thổ lộ: “Họ nói việc sa thải không mang tính cá nhân, nhưng ở trong lịch làm việc của tôi, 90% là hy sinh việc cá nhân để hoàn thành công việc”. Những dòng chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng - đặc biệt là những người cũng từng trải qua cảm giác mất việc trong thời kỳ kinh tế biến động.

Cũng có người biến trải nghiệm bị sa thải thành một loạt video chia sẻ quá trình “tái định hướng cuộc đời”. Như Leah - một cô gái 27 tuổi sống tại New York, trước đó làm quản lý mạng xã hội cho bộ phận quảng cáo của một tập đoàn lớn. Khi bị mất việc, cô quyết định duy trì việc sản xuất vlog đều đặn để kể lại từng cảm xúc, từ tâm trạng buồn bã khi mới nhận tin đến cách cô sắp xếp thời gian rảnh rỗi để học thêm kỹ năng mới và cập nhật tiến trình tìm việc.

Những video “Lea After Layoff” (Tạm dịch: Cuộc sống của Leah sau khi bị sa thải) mà cô đăng tải không chỉ là nhật ký cá nhân, chúng còn là chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên nghề nghiệp và một nguồn động lực tinh thần cho hàng ngàn người khác. Một số người theo dõi đã nói rằng video của cô giúp họ “cảm thấy không đơn độc” sau khi trải qua những cú sốc nghề nghiệp tương tự.

Leah và chuỗi vlog mỗi ngày sau khi bị sa thải

Đằng sau một trend TikTok là cách người trẻ truyền động lực cho nhau bước tiếp

Một trong những lý do khiến trend “Get laid off with me” trở nên bùng nổ là vì trên thực tế, việc bị sa thải đôi khi không chỉ diễn ra một lần trong đời. Có người đã từng bị sa thải nhiều lần trong vòng 1 năm và họ không còn coi đó là thất bại, chỉ đơn giản là bước ngoặt giúp họ trưởng thành. Điều này cũng thể hiện sự thay đổi trong cách thế hệ Gen Z nhìn nhận về thất bại: thay vì che giấu cảm xúc, họ tìm cách chia sẻ, học hỏi và kết nối với những người cùng hoàn cảnh.

Ảnh minh họa

Chia sẻ trải nghiệm bị sa thải trên mạng xã hội không đơn thuần là kể lại một sự kiện buồn. Nhiều người cho biết việc làm video giúp họ xử lý cảm xúc, nhận được sự an ủi từ cộng đồng và đôi khi mở ra cơ hội nghề nghiệp mới. Có người sau khi đăng tải video lập tức nhận được lời mời kết nối từ các nhà tuyển dụng, hoặc ít nhất là lời khuyên hữu ích từ những người từng trải nghiệm tương tự.

Tuy vậy, không phải ai cũng cho rằng việc bật camera ngay khi bị sa thải là lựa chọn khôn ngoan. Một số chuyên gia nghề nghiệp cảnh báo rằng chia sẻ quá trực diện về khoảnh khắc bị mất việc có thể ảnh hưởng tới hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng tương lai nhất là khi cảm xúc lúc đó thường rất mạnh mẽ, thiếu kiểm soát.

Dù vậy, xu hướng “kể chuyện sa thải” vẫn lan rộng. Nó phản ánh một góc nhìn mới trong văn hóa nghề nghiệp: Bị sa thải không còn là thất bại phải che giấu, mà là trải nghiệm chung có thể dẫn tới sự đồng cảm, kết nối và cơ hội mới. Nhiều người xem trend này như một cách “tái định nghĩa thất bại”: mất việc không xác định năng lực cá nhân, mà chỉ là một điểm dừng tạm thời để chuyển hướng hoặc học hỏi điều mới.

(Theo BI)