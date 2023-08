Bị tài xế Uber giả bắt cóc, người phụ nữ tự cứu sống bản thân chỉ bằng một mảnh giấy

Báo cáo của NY Post cho biết một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 5h00 chiều (giờ địa phương) đầu tuần qua tại bang Arizona, Mỹ. Theo đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai cho biết trong lúc đổ xăng, một khách hàng tại trạm xăng trong khu vực này đã bất ngờ nhận được mảnh giấy từ người phụ nữ lạ mặt ngồi trên xe ô tô.

Mảnh giấy có nội dòng chữ "Cứu tôi" và "Gọi 911". Bên cạnh đó, mảnh giấy cũng mô tả ngắn gọn mẫu xe, biển số và hướng đi của chiếc xe. Ngay sau khi nhận được mảnh giấy từ người lạ mặt, khách hàng tại trạm xăng đã ngay lập tức gọi cảnh sát và mô tả cho họ về đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong xe.

Mảnh giấy nguệch ngoạc mà nạn nhân đưa cho một khách hàng tại trạm xăng

Trạm xăng nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, cảnh sát đã thông báo cho Sở An toàn Công cộng Arizona để hỗ trợ theo dõi và định vị chiếc xe. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy chiếc ô tô trên đường cao tốc I-40, trong xe có nhiều khẩu súng và giải cứu thành công người nạn nhân của vụ bắt cóc.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: "Hành động phi thường của nạn nhân khi chuyển bức thư, sự sẵn lòng hỗ trợ của khách hàng và hành động nhanh chóng của (cơ quan thực thi pháp luật) đã cứu nạn nhân khỏi kẻ bắt cóc và cho phép cô ấy trở về nhà cùng gia đình".

Nạn nhân chưa được xác định danh tính và cũng chưa rõ tại sao cô lại bị nhắm đến hoặc làm cách nào cô vào được trạm xăng để chuyển tờ giấy nhờ trợ giúp. Về phía nghi phạm, cảnh sát cho biết người này được xác nhận là Jacob Wilhoit (41 tuổi), có quen biết với nạn nhân và trước đó đã vào nhà nạn nhân mà không có sự đồng ý của cô.

Trước đó, nạn nhân cũng đã nộp đơn xin lệnh cấm đối với Jacob Willhoit. Tuy nhiên, Will Holt đã đội tóc giả và giả làm tài xế Uber, đón người phụ nữ này lên xe và có ý định lái xe đến Las Vegas.

Chân dung kẻ bắt cóc Jacob Wilhoit

Mẹ nạn nhân đã báo cảnh sát về việc con gái mất tích nhưng rất may con đã được giải cứu an toàn. Will Holt hiện đã bị buộc tội bắt cóc và giam giữ trái phép cũng như hành hung nghiêm trọng.

Chia sẻ về vụ việc, cảnh sát trưởng Kristin Green nói với Arizona Family rằng tâm lý nạn nhân vẫn bị ảnh hưởng rất lớn sau vụ bắt cóc: "Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ vượt qua được. Rõ ràng là cô ấy muốn tống cổ người đàn ông này đi và rất sốc trước những gì phải trải qua".

Nguồn: NY Post