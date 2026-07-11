Bí thư Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chiều 10/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Q.T)

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố cho biết, hiện nay, 9 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có 740 dự án, cơ bản có tỷ lệ lấp đầy gần 100%; riêng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có 113 dự án.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố tập trung triển khai 25 nhiệm vụ trọng tâm; thu hút đầu tư đạt khoảng 848,5 triệu USD quy đổi, tăng 28,6% so với kết quả thu hút đầu tư cả năm 2025 và đạt 116,2% kế hoạch năm 2026 được giao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp duy trì ổn định.



Bên cạnh kết quả đạt được, các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của thành phố đứng trước một số điểm nghẽn lớn: Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn 87,7ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm khoảng 42%; hạ tầng khoa học, công nghệ và hạ tầng chưa đồng bộ; mô hình đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần được đổi mới.

Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhận định, điểm nghẽn lớn nhất của Khu công nghệ cao Hòa Lạc không nằm ở hạ tầng hay quỹ đất mà ở tư duy phát triển. Theo kinh nghiệm quốc tế, khu công nghệ cao muốn phát triển bền vững phải được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái "1+1", kết hợp giữa công nghệ cao và đô thị hiện đại. Đây không chỉ là nơi nghiên cứu, đổi mới sáng tạo mà còn phải trở thành trung tâm tạo ra giá trị kinh tế và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Hiện nay, Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ. Vì vậy, cần chuyển sang tư duy phát triển mới, đồng thời hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động trong điều hành và lựa chọn nhà đầu tư theo hướng có chọn lọc đối với lĩnh vực công nghệ cao, trong khi các lĩnh vực dịch vụ, thương mại hỗ trợ cần được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện hệ sinh thái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể để xây dựng định hướng phát triển Hòa Lạc thành một đô thị khoa học - công nghệ hiện đại. Song song với đó, cần thu hút các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn công nghệ lớn hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ…

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, hạn chế lớn nhất hiện nay là vẫn tiếp cận Hòa Lạc một cách đơn lẻ, coi đây chỉ là một khu công nghệ cao, trong khi một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển nếu được đặt trong tổng thể gồm đại học, viện nghiên cứu, đô thị, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Phong cho rằng cần hoàn thiện mô hình phát triển theo hướng hệ sinh thái; lựa chọn các dự án phù hợp, tránh phát triển dàn trải hoặc thu hút các ngành nghề không đúng định hướng. Mục tiêu không phải là lấp đầy diện tích bằng mọi giá mà là xây dựng Hòa Lạc trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao có sức cạnh tranh trong khu vực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, để tháo gỡ điểm nghẽn cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, phải thay đổi cách tiếp cận, cách làm; xác định rõ các nhiệm vụ trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thủ đô, gắn với hạ tầng giao thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, sân bay Hòa Lạc, đường sắt đô thị và các khu đô thị xung quanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố trong tuần tới tham mưu kiện toàn công tác lãnh đạo, điều hành Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cùng với đó, khẩn trương xử lý tồn tại, trước hết là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; rà soát toàn bộ định hướng phát triển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính. Kiểm tra toàn bộ các dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư, kiên quyết chấm dứt dự án chậm triển khai hoặc không đáp ứng tiêu chí để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư khác có năng lực.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Khu công nghệ cao Hòa Lạc có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư công nghệ hàng đầu nếu xây dựng được hệ sinh thái đồng bộ. Vì thế, phải phát triển đồng thời nguồn nhân lực, mạng lưới các trường đại học, hạ tầng điện, giao thông, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, nhà ở cho chuyên gia và người lao động; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và phát triển lâu dài.