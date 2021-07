Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Cũng tại phiên họp, 100% đại biểu dự kỳ họp đã đồng ý bầu ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ông Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. ( Ảnh: Thành Duy - Báo Nghệ An)

Cũng tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu lãnh đạo các ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc. Bầu nhân sự UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII;

Ông Trần Đình Toàn, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII.

Ông Cao Tiến Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ông Hoàng Lân, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XVIII.

Ông Chu Đức Thái, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Bà Lục Thị Liên, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục tái cử Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Về nhân sự UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được HĐND tỉnh Nghệ An tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp.

Các ông: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% tỷ lệ đại biểu dự họp.