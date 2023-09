Bí thư TPHCM: Ưu tiên số 1 là xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ

Sáng nay (12/9), UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược của TPHCM, vai trò trung tâm của vùng và đầu tàu kinh tế của đất nước. Những vấn đề này luôn gắn chặt với vai trò, trách nhiệm của khu vực phòng thủ phía Nam nói chung và của TPHCM nói riêng.

Theo ông Nên, suốt thời gian qua, những chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và những nội dung có liên quan đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với quốc phòng an ninh được đặt ở vị trí trọng tâm. Điều đó đã giúp tiềm lực trong KVPT từng bước được tăng cường; chất lượng LLVT, chất lượng xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở không ngừng được củng cố. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, từ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trong từng hoạt động của từng cấp đều đã đặt yêu cầu quốc phòng - an ninh tương xứng và chủ động bố trí các nguồn lực đảm bảo củng cố tiềm lực để giữ được vai trò gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc hơn, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng tiềm lực phòng thủ quân khu.

Trao đổi về phương hướng nhiệm vụ xây dựng hoạt động KVPT TPHCM thời gian tới, Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng, cần nhận thức sâu sắc thời cơ của thành phố lúc này đi kèm với thử thách đối với đội ngũ. Cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tăng tốc, sẵn sàng vượt chướng ngại vật, năng động sáng tạo để tiếp tục tạo những dấu ấn mới trong phát triển và xây dựng thành phố đúng theo Nghị quyết 21 đã giao.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục nghiên cứu và triển khai tổ chức thực hiện theo tinh thần ưu tiên số 1 là xây dựng tiềm lực KVPT đóng vai trò đặc biệt quan trọng, cần chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch chuyển trạng thái và an ninh quốc phòng. Trong đó, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, vật lực ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT TPHCM - nhìn nhận một số việc phải triển khai ngay. Đó là kết hợp việc xây dựng KVPT vào nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Việc này thành phố đang làm và không thể chậm trễ.

Theo ông Mãi, để sau này bố trí đất cho quân sự - quốc phòng, cho các công trình phòng thủ, các nhiệm vụ phòng thủ phải được tích hợp ngay trong quy hoạch này. Do đó, các sở ngành chuyên môn cần phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố triển khai cập nhật sớm quy hoạch KVPT, khu vực quân sự, các công trình quân sự, phòng thủ trong quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tính lưỡng dụng của các công trình, các dự án.

Ông Mãi cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành đơn vị tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ Nghị định 21 của Chính phủ. Trong đó, cần rà soát lại “Đề án xây dựng khu vực phòng thủ thành phố giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo” để bổ sung và có đề án cho giai đoạn từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn sắp tới.

Trước đó, Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6 năm nay, thành phố đã tập trung thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 16 công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo tính lưỡng dụng phục vụ dân sinh và tác chiến phòng thủ. Cùng với đó, phát triển ngành dịch vụ gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu của khu vực phòng thủ; lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc thưc hiện nhiệm vụ.

Về kết quả diễn tập KVPT, trong 5 năm qua, đã tổ chức 3 cuộc diễn tập cấp thành phố, 12 cuộc diễn tập cấp quận, huyện và 210 cuộc diễn tập cấp phường, xã, thị trấn về KVPT, phòng thủ dân sự. Quá trình thực hành diễn tập đã giúp lãnh đạo, chính quyền địa phương các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nâng cao trình độ, nhận thức trong chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành xử lý các tình huống góp phần xây dựng KVPT, phát triển KT-XH.