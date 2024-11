BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho đồng bào nghèo

Qua 5 mùa triển khai (2019 - 2023), Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” đã thu hút hơn 200.000 lượt vận động viên tham gia và đã đóng góp tổng số 5,1 triệu km thành tích. Từ kết quả đó, BIDV đã quy đổi được gần 51 tỷ đồng, tương ứng hơn 100.000 phần quà Tết dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” được tổ chức vào tháng 11 hàng năm là 1 trong 2 giải chạy thiện nguyện online được BIDV tổ chức thường niên. Trước đó, vào tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BIDV (26/4), ngân hàng tổ chức giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” với mục đích quy đổi thành tích chạy của các vận động viên thành chi phí do BIDV tài trợ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội Xanh do ngân hàng phát động: Xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ, trồng “01 triệu cây xanh”, “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh”...