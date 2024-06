BIDV muốn bán đấu giá khoản nợ trị giá 128 tỷ đồng, bảo đảm bằng khu du lịch 4 sao ở Hội An và một loạt bất động sản đắc địa

Theo thông báo trên trang chủ, BIDV bán gộp toàn bộ khoản nợ của 4 khách hàng tại BIDV Thừa Thiên Huế, trong đó có công ty TNHH Dịch vụ Du lịch - Xây dựng dân dụng - Trang trí nội thất và Thương mại Kim Vinh và 3 cá nhân.

Cụ thể, toàn bộ nợ vay (gốc, lãi, phí...) của tất cả các khoản nợ tính đến thời điểm ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với giá khởi điểm bán đấu giá tạm tính đến ngày 05/6/2024 là 128,2 tỷ đồng, trong đó: Nợ gốc: 90,8 tỷ đồng, Nợ lãi (bao gồm lãi do chậm trả gốc, lãi): 37,4 tỷ đồng.

Một trong số các tài sản đảm bảo khoản nợ là quyền sở hữu khu du lịch LE BELHAMY tại Khối Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 495072058110084 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/11/2009 cho Công ty Kim Vinh.

LE BELHAMY là khu nghỉ dưỡng 4 sao, nằm cạnh bãi biển Hà My, Hội An, tỉnh Quảng Nam. LE BELHAMY sở hữu 77 phòng nghỉ và hơn 50 căn biệt thự với khuôn viên rộng 10 hecta. Khu du lịch nghỉ dưỡng cách Hội An 8 km và sân bay Đà Nẵng 30 phút lái xe.

LE BELHAMY được khởi công xây dựng từ năm 2004 và chính thức đưa vào khai thác, hoạt động từ tháng 1/2009 tại thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Vinh, Giám đốc Công ty Kim Vinh, còn là người đại diện tại một loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, trang trí nội thất,...

Một số hình ảnh về khu du lịch nghỉ dưỡng LE BELHAMY

Ngoài quyền sở hữu khu du lịch LE BELHAMY, tài sản bảo đảm cho khoản nợ còn có:

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 15A/41 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 460339 do UBND Quận 1 - TP HCM cấp ngày 27/08/2018 cho bà Nguyễn Kim Vinh. Diện tích đất: 41,8m2. Diện tích sàn: 148,2m2.

Quyền sử dụng đất tại Thôn Hà My Đông A, Xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL821304 do UBND Huyện Điện Bàn cấp ngày 23/04/2008 cho bà Nguyễn Kim Vinh. Diện tích đất 600m2.

Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519737 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519738 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519739 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

Quyền sử dụng đất tại Khối Tân Thành, Phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 467185 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2017 và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hội An điều chỉnh chủ sử dụng đất tiếp là ông Lê Đức Quang Huy ngày 01/10/2019. Diện tích đất 250m2.

Quyền sử dụng đất tại Khối Phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 476454 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2018 và được điều chỉnh chuyển nhượng tiếp theo cho ông Lê Đức Quang Huy ngày 27/09/2019. Diện tích đất 200m2.